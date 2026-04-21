Home

Cronaca

Prevenzione e benessere, a maggio tornano gli screening gratuiti alla farmacia Farneti

Cronaca

21 Aprile 2026

Prevenzione e benessere, a maggio tornano gli screening gratuiti alla farmacia Farneti

Livorno, 21 aprile 2026 Prevenzione e benessere, a maggio tornano gli screening gratuiti alla farmacia Farneti

Prevenzione e benessere, a maggio tornano gli screening gratuiti alla farmacia Farneti

Confcommercio Livorno promuove l’iniziativa della Farmacia Farneti dedicata alla prevenzione e alla cura della persona, aperta a tutti i cittadini.

Prenotando anticipatamente sarà possibile effettuare uno screening posturale e podologico gratuito con il dottor Matteo Marchetti, un primo momento di valutazione su problematiche spesso sottovalutate ma che incidono in modo significativo sulla qualità della vita quotidiana.

L’accesso al servizio avverrà su prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, contattando il numero 331 688 9241.

“Siamo sempre disponibili a sostenere queste iniziative concrete che la farmacia Farneti dedica alla comunità – dichiara il direttore generale Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli”.

A questa giornata farà seguito un ulteriore appuntamento, già in fase di organizzazione insieme ad Acli e Caritas, dedicato alla terza età, con un focus su osteoporosi, salute delle ossa e uso consapevole dei farmaci, con particolare attenzione al ruolo della vitamina D.