Home

Provincia

Prevenzione e repressione della guida in stato di ebrezza: gli esiti dei controlli effettuati a Rosignano

Provincia

24 Agosto 2022

Prevenzione e repressione della guida in stato di ebrezza: gli esiti dei controlli effettuati a Rosignano

Rosignano (Livorno) 24 agosto 2022 – Prevenzione e repressione della guida in stato di ebrezza; gli esiti dei controlli effettuati a Rosignano

Come ogni anno, nel periodo estivo, la Polizia Municipale intensifica l’attività di controllo per la sicurezza della circolazione stradale, organizzando anche posti di blocco volti a verificare l’assunzione di bevande alcoliche da parte dei conducenti, per scongiurare situazioni di guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’ultimo controllo è stato effettuato la notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto, dalle ore 21:00 alle ore 02:00.

Impiegati sei agenti e un ufficiale, con posto di blocco realizzato sulla Via Aurelia a Rosignano Solvay. Per tale servizio sono stati utilizzati un ufficio mobile, tre autovetture; un precursore per alcool test ed un etilometro omologato per misurare a norma di legge il tasso alcolemico dei conducenti dei veicoli fermati.

Il servizio ha previsto il monitoraggio “a tappeto” degli automobilisti e motociclisti che transitavano dal posto di blocco.

Sono stati sottoposti ad accertamento qualitativo con precursore (“pre-test”) i conducenti di 49 veicoli, di cui 2 sono risultati positivi all’accertamento preliminare e quindi sono stati sottoposti al controllo dell’etilometro.

Se, infatti, il “pre-test” riesce a rilevare soltanto se vi è stata un’ingestione di alcol, l’etilometro misura effettivamente la concentrazione di alcool nel sangue, espressa in g/l.

I due conducenti, risultati alla guida con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 0. 8 g/l ma inferiore ad 1. 5 g/l. sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria

La sanzione prevista è quella dell’ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.

I controlli con alcool-test vanno ad integrare il più ampio progetto relativo alla “movida estiva”, oltre a potenziare i servizi su strada e le campagne di prevenzione realizzate dalla Polizia Municipale durante tutto l’arco dell’anno, come quelle relative all’uso dei cellulari alla guida, all’uso corretto dei dispositivi di ritenuta per bambini e all’utilizzo delle cinture di sicurezza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin