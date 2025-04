Home

Prevenzione e sicurezza, il Comune di Livorno in campo contro truffe e raggiri a danno degli anziani

12 Aprile 2025

Prevenzione e sicurezza, il Comune di Livorno in campo contro truffe e raggiri a danno degli anziani

Livorno 12 aprile 2025 Prevenzione e sicurezza, il Comune di Livorno in campo contro truffe e raggiri a danno degli anziani

Anche per l’anno 2025 il Comune di Livorno, grazie alla destinazione di un finanziamento del Ministero dell’Interno, attuerà campagne di prevenzione per il contrasto alle truffe a danno degli anziani.

Il Comune di Livorno e la Prefettura hanno stipulato nel febbraio scorso un Protocollo d’intesa, le cui finalità vertono al potenziamento e alla promozione delle reti di prossimità e di supporto al contrasto dell’isolamento sociale degli anziani, alla divulgazione attraverso campagna informativa e formativa relativamente al rischio delle truffe ed alle modalità più appropriate per scongiurarle, comprendendo momenti di ascolto sui rischi per la popolazione anziana connessi anche al gioco d’azzardo.

“Si tratta di un intervento molto importante – spiega l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – che si avvarrà dell’esperienza degli enti del terzo settore del territorio e delle Forze dell’Ordine, e che prevede attività di sensibilizzazione sul rischio rappresentato dalle truffe e interventi di contrasto alla solitudine degli anziani, che è, come noto, uno dei principali fattori di vulnerabilità ai raggiri”.

Come ha dichiarato il prefetto di Livorno Dionisi: “La prevenzione è il più alto dovere e al tempo stesso la più nobile responsabilità per un’istituzione pubblica. Significa agire prima che il danno si compia, a tutela soprattutto delle fasce più fragili della nostra comunità, come gli anziani, che meritano protezione, ascolto e vicinanza concreta”.

Il Comune di Livorno per rendere operativo il progetto ha stipulato una convenzione con le associazioni presenti sul territorio che vivono costantemente a stretto contatto con i destinatari della campagna di prevenzione.

L’associazione capofila in quanto responsabile della programmazione e della gestione del servizio è la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza di Livorno, insieme alle associazioni Movimento Consumatori Toscana APS, La Solidarietà APS, San Benedetto Cooperativa Sociale, Soci@lmente Le Tre A APS e Arci Comitato Territoriale di Livorno APS.