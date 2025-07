Home

Cronaca

24 Luglio 2025

Prevenzione gratuita delle malattie della pelle, Lilt mette a disposizione 50 posti

Livorno 24 luglio 2025

La LILT Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Livorno ODV con il patrocinio del Comune di Livorno organizza la campagna di prevenzione gratuita delle malattie della pelle “SE HAI CARA LA PELLE 2025”.

Per Lunedi 28 Luglio 2025 presso il Centro accreditato LILT di Via March 20 zona Picchianti sono disponibili 50 posti per visite gratuite del Medico Dermatologo LILT Dott. Dani Hanna.

Per adesioni il cittadino dai 18 ai 50 anni (residente nella provincia di Livorno) può iscriversi sul sito www.legatumorilivorno.it

Campagna straordinaria per l’incidenza del melanoma nella zona