31 Gennaio 2022

Prevenzione Livorno, nella sede di Borgo San Jacopo accesso solo su appuntamento. Come prenotare

Livorno 31 gennaio 2022

Da domani, martedì 1° febbraio, l’accesso al pubblico dei servizi assicurati dal Dipartimento della prevenzione nella sede di Borgo San Jacopo 59 a Livorno sarà assicurato esclusivamente su appuntamento richiedibile tramite email o telefono.

Per informazioni e richieste è necessario inviare email:

– per prestazioni Veterinaria e Sicurezza Alimentare (saspv.li@uslnordovest. toscana.it) oppure per anagrafe canina (anagrafecanina.livorno@ uslnordovest.toscana.it per le pratiche di cani, gatti, furetti);

– per prestazioni Igiene e Sanità Pubblica (ispn.li@uslnordovest.toscana. it) oppure per richieste di copia scheda ISTAT di morte (istat.li@uslnordovest. toscana.it):

– per contatti con Prevenzione Igiene Sicurezza nei Luoghi di Lavoro pisll.li@uslnordovest.toscana. it.

Il nuovo centralino elettronico che sostituisce la numerazione precedente risponde dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 al numero 0565/67088. Per informazioni relative alla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria (Tasto 1), per Igiene Pubblica e Nutrizione (tasto 2), per Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro (Tasto 3).

