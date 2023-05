Home

9 Maggio 2023

Prevenzione oncologica gratuita con ANT a Livorno

Tornano a Livorno i Progetti Tiroide e Melanoma ANT con visite gratuite per i cittadini di Livorno e Provincia

Livorno 9 maggio 2023 – Prevenzione oncologica gratuita con ANT a Livorno

Anche quest’anno Fondazione ANT organizza a Livorno giornate di prevenzione oncologica gratuita. Nello specifico, dopo la prima data di Progetto melanoma del 27 aprile scorso, il 12 maggio sarà la volta di Progetto Tiroide e il 18 maggio si terrà una seconda giornata di Progetto Melanoma.

In totale saranno offerte ai cittadini di Livorno e provincia di Pisa 72 visite specializzate completamente gratuite.

Le visite di Progetto Tiroide del 12 maggio si terranno a bordo dell’Ambulatorio Mobile della Prevenzione di ANT.

Le tappa fa parte del ‘Tour della prevenzione’ che Fondazione ANT ha lanciato per il suo 45° anniversario nel 2023: 45 tappe lungo la Penisola, sostenute da altrettante aziende e realtà italiane, per offrire visite gratuite di prevenzione oncologica alla cittadinanza, a bordo dei due Ambulatori Mobili della Fondazione.

La giornata del 18 maggio sarà invece ospitata dagli studi medici di Lloyds Farmacia Garibaldi, in Via Garibaldi 63 a Livorno.

Con il Progetto Tiroide, Fondazione ANT offre controlli ecografici gratuiti per la diagnosi precoce di eventuali noduli tiroidei che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici, con l’obiettivo di escludere patologie di natura neoplastica

Con il Progetto Melanoma ANT offre visite dermatologiche con l’ausilio della dermatoscopia per la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima. Infatti l’incidenza dei tumori della cute è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100.000 abitanti.

Le prenotazioni per Progetto Tiroide sono già aperte, online, dal 5 maggio al link

Allo stesso link sarà possibile prenotarsi per Progetto Melanoma, a partire dalle ore 11,00 del giorno 10 maggio.

Fin dal 2004 Fondazione ANT ha scelto di affiancare al proprio prezioso servizio gratuito di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore anche l’attività di prevenzione oncologica sempre gratuita, rivolta ai cittadini del territorio.

Dal 2007 questi progetti sono approdati anche in Toscana con un numero di visite sempre in crescita, interrotte solo per un breve periodo nel primo anno di pandemia, fra il marzo e il giugno del 2020.

L’attività di prevenzione è necessaria a maggior ragione in un momento come quello che viviamo oggi, in cui le difficoltà economiche e sociali spingono molti a rinunciare alla prevenzione.

Tutto questo è possibile grazie al sostegno dei tanti partners che hanno creduto in ANT in questi anni

Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione online. Si possono trovare tutte le informazioni sulle date che ogni mese ANT organizza in Toscana e su come prenotarsi, visitando la sezione “visite di prevenzione oncologica” della pagina web ant.it/toscana.

A Livorno esiste una sede storica di ANT e da poco è stato inaugurato il nuovo Charity Point di Via Garibaldi 52, uno dei 61 punti di aggregazione e ascolto aperti da ANT in Italia, dove trovare svariate tipologie di merci e idee regalo come abiti vintage di qualità, piccolo antiquariato, artigianato artistico, merci donate da sostenitori e aziende. Visitando il Charity Point è possibile sostenere le attività di ANT sul territorio e scoprire come poter offrire il proprio aiuto come Volontari.

