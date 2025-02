Home

“Prevenzione Teatro”, a Livorno 200 studenti allo spettacolo di Stefano Santomauro sulle dipendenze patologiche

22 Febbraio 2025

Livorno 22 febbraio 2025

Circa 200 studenti e studentesse delle classi prime dell’Istituto Niccolini-Palli di Livorno hanno partecipato allo spettacolo “Like” con l’attore Stefano Santomauro che si è tenuto al Teatro “Il Grattacielo”. L’evento, finalizzato alla prevenzione delle dipendenze tecnologiche da “device” e da “fumo di sigaretta”, è stato realizzato dal Servizio per le Dipendenze (Ser.D) e dall’Educazione e Promozione della Salute dell’Azienda USL Toscana nord ovest, in collaborazione con la Cooperativa San Benedetto di Livorno e il Ce.I.S Livorno ETS, grazie al finanziamento della Regione Toscana, finalizzato a nuovi bisogni di salute e progettualità specifiche.

“L’iniziativa – spiega Luigi Franchini, direttore U.O. Educazione e Promozione della Salute – rientra nelle aree tematiche previste dalla Rete Regionale delle Scuole che Promuovono Salute, rete cui aderiscono moltissimi istituti scolastici su tutto il territorio regionale. La prevenzione primaria, con la promozione dei corretti stili di vita è fondamentale fin da giovanissimi per ridurre l’incidenza di moltissime patologie cronico-degenerative. Per raggiungere le sensibilità dei ragazzi sono però necessarie metodologie innovative che affrontino i problemi che tentiamo di risolvere facendo leva sulle loro emozioni. Con questo incontro si è cercato di fare questo, attraverso uno spettacolo teatrale a cui ha fatto seguito un spazio aperto al dibattito in cui gli studenti hanno potuto confrontarsi con le professioniste sanitarie del Servizio Dipendenze di Livorno. Con l’occasione rivolgo un ringraziamento particolare alla direttrice della U.F. Ser.D. di Livorno dott.ssa Lucia Mancino con cui collaboriamo da anni, alla psicologa Simona Bianchi e all’assistente sociale Elena Pignagnoli, entrambe presenti sul palco, all’infermiera Federica Pracchia della Educazione e Promozione della Salute per il lavoro assicurato durante tutto l’anno scolastico, alla dirigente scolastica del Niccolini-Palli, professoressa Teresa Cini ed ai referenti scolatici professoressa Gaia Marsico e professor Andrea Pisano”.

Ai ringraziamenti si unisce anche Lucia Mancino, direttrice del SerD di Livorno. “È fondamentale affrontare con i ragazzi il tema delle dipendenze – conferma Mancino – in maniera efficace e coinvolgente anche in contesti non strettamente scolastici. Il teatro rappresenta un mezzo potente per stimolare riflessioni profonde e consapevolezza. Lo spettacolo, scritto in collaborazione con Francesco Niccolini con la regia di Daniela Morozzi, è comico, ma ricco di spunti di riflessione. Stefano Santomauro, attore ed educatore esperto di dipendenze patologiche, parte dai cellulari di ultima generazione, password, offerte e giga per suscitare nel pubblico maggiore consapevolezza della dipendenza da internet, ma non solo. Attraverso momenti come questi possiamo non solo informare, ma anche aiutarli a comprendere i rischi legati a determinati comportamenti e a sviluppare un pensiero critico sulle loro scelte. In questo modo si aprono anche canali di dialogo tra i nostri servizi e gli studenti che riescono a dare risultati importanti anche a distanza di anni”.

Prezioso per la realizzazione dell’evento anche il contributo delle dottoresse Daniela Tarquini (Cooperativa San Benedetto) e Luisa Elefante (Ceis Livorno).

