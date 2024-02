Home

19 Febbraio 2024

Livorno 19 febbraio 2024 – Prevenzione truffe, info e suggerimenti, i carabinieri incontrano SVS

L’Arma dei Carabinieri dedica, su scala nazionale, una particolare attenzione al fenomeno delle truffe, in particolar modo a quelle nei confronti degli anziani. In tale quadro, il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno ha avviato da tempo una fitta campagna informativa per diffondere la conoscenza del fenomeno e fornire utili e pratiche indicazioni per evitare di cadere vittime di questo odioso reato.

L’ultimo incontro, in ordine di tempo, si è tenuto presso la sede della SVS di Livorno a cui hanno partecipato gli iscritti e i volontari dell’associazione, nel corso del quale il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno ha fornito ai circa 30 intervenuti preziosi suggerimenti di autotutela per le fasce cd. deboli della popolazione. A margine dell’evento i carabinieri hanno inoltre distribuito delle brochure informative realizzate dal Comando Provinciale, molto utili come pratici consigli cui fare prontamente riferimento oltre che dai presenti, anche in ottica di ulteriore condivisione con parenti e amici.

Infine, è stata molto apprezzata dall’uditorio l’illustrazione di esempi pratici, tesa a consentire alle possibili parti offese di riconoscere rapidamente i potenziali malintenzionati per poterli segnalare senza ritardo ai più vicini Comandi Stazione Carabinieri o direttamente chiamando il 112 NUE.

Analoghe iniziative sono in fase di pianificazione anche in provincia.

