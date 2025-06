Home

Prevenzione visiva in età pediatrica, giornata di screening alla Croce Rossa a San Vincenzo

5 Giugno 2025

San Vincenzo, 5 giugno 2025

San Vincenzo, 5 giugno 2025 – Si terrà sabato 7 giugno agli studi medici della Croce Rossa (via Aurelia sud, 3, lato campino da basket), dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, una giornata di screening dedicata alla prevenzione visiva in età pediatrica. In particolare per quanto attiene la diagnosi precoce dei difetti refrattivi del bambino in età prescolare, tra le cause di una patologia importante, l’ambliopia. Saranno presenti due qualificati ortottisti dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Si tratta di un appuntamento importante, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia e alle classi prime della scuola primaria. Nell’ambito dell’evento, organizzato dalla Croce Rossa di San Vincenzo in collaborazione con Iapb Italia Onlus e patrocinato dal Comune, verrà anche allestito un ambulatorio mobile.

Le famiglie dei bambini della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria interessate possono contattare il numero 370/3378307 per prenotare la visita.