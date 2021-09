Home

21 Settembre 2021

Preziosi: “Chiudo il bar e vado in ospedale” e scambio di battute con Perini (Video)

Livorno 21 settembre 2021

Caso Perini-Preziosi.

Preziosi, “vado in ospedale chiudo il bar” e scambio di battute co Perini che era sempre in zona per parlare con la stampa su quanto accaduto.

Perini, “A me senbra in grande forma fisica”

