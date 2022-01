Prezzo tamponi in Toscana, allo studio un’ordinanza di Giani

Home

4 Gennaio 2022

Livorno 4 gennaio 2022

Tamponi, Eugenio Giani sta studiando un’ordinanza per tenere sotto controllo il prezzo dei tamponi

“Stiamo studiando il modo per far fronte a questo tipo di situazione, cercheremo di arrivare a una normativa regionale; un’ordinanza che fissando un prezzo standard per i tamponi antigenici e molecolari eviti speculazioni”. Lo afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che continua:

“Vogliamo fissare un prezzo intorno a cui ci possa essere un limite che consente anche ai cittadini di avere un riferimento.

Stiamo lavorando sulla parte sanzionatoria, è infatti necessario approfondire la questione dal punto di vista giuridico”

