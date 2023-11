Home

Prigionieri dell’alluvione ritrovano libertà e autonomia grazie a In Associazione

22 Novembre 2023

Quando l’alluvione cancella l’autonomia: Una storia di speranza e solidarietà

L’alluvione del 2 novembre ha colpito la Toscana in modo devastante, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e disperazione. Chi ha perso tutto in quei momenti difficili sa cosa significa affrontare la disperazione e la perdita. Ma cosa succede quando a perdere non è solo il tetto sopra la testa, ma anche la libertà di muoversi?

L’autonomia è una ricchezza che spesso diamo per scontata, ma per chi vive con una disabilità, può essere la linea sottile che separa la vita quotidiana dalla prigionia.

Immaginatevi ora, oltre ai danni materiali, dover affrontare la perdita dell’autonomia e della libertà di movimento. Per le persone con disabilità motoria, questo scenario diventa una lotta ancora più impegnativa.

L’auto adattata, un mezzo che regala libertà e autonomia a chi vive con una disabilità, diventa un bene irrimediabilmente perduto durante un’alluvione.

La sua sostituzione è un problema complesso, sia per i costi elevati che per la difficoltà nel reperire un veicolo adeguato. Mentre l’auto di un amico o di un familiare può essere più facilmente prestata, trovare un’auto adattata è spesso un’impresa impossibile.

In questa situazione critica, l’ex Associazione Paraplegici di Livorno, ora “In Associazione”, si è distinta per il suo nobile intervento. In risposta alla disperata richiesta di aiuto proveniente da Campi Bisenzio

L’associazione ha consegnato una vettura adattata a una persona che aveva perso la propria durante l’alluvione. Un gesto di solidarietà che ha restituito non solo un mezzo di trasporto, ma soprattutto un simbolo di indipendenza.

Ma non è tutto, nei limiti delle sue possibilità In Associazione nei prossimi giorni consegnerà una seconda auto auto adattata

Fabrizio Torsi, presidente di In Associazione, ha dichiarato con orgoglio:

“Siamo andati a Campi Bisenzio per lasciare una nostra auto adattata a un ragazzo ‘seduto’ che ha perso la sua auto nel nubifragio. Siamo davvero orgogliosi di quanto riusciamo a fare e come rispondiamo alle esigenze di chi non vuole rinunciare alla propria indipendenza.”

L’azione di In Associazione va oltre la semplice fornitura di un veicolo.

Rappresenta un faro di speranza per coloro che, a causa di eventi catastrofici, rischiano di perdere non solo i beni materiali ma anche il diritto fondamentale alla libertà di movimento.

La solidarietà dimostrata dall’associazione è un esempio di come la comunità possa unirsi per superare le sfide più ardue, restituendo dignità e indipendenza a chi ne ha bisogno.

In un momento in cui la solidarietà è più preziosa che mai, storie come queste ci ricordano che anche di fronte alle avversità più gravi, la forza della comunità può portare alla luce la speranza e la possibilità di un nuovo inizio.

In Associazione ha dimostrato che, anche nelle situazioni più buie, è possibile ritrovare la luce grazie alla generosità e alla dedizione di coloro che si impegnano a costruire un futuro migliore per tutti.

