Prima domenica del mese, ingresso gratuito al Museo “Fattori” e al Museo della Città

1 Aprile 2022

Livorno 1 aprile 2022

Ingresso gratuito ai musei civici, Museo “G.Fattori” e il Museo della Città, per la prima domenica del mese, 3 aprile.

Sono previste anche iniziative e visite guidate.

In dettaglio.

Museo civico “G.Fattori”, via San Jacopo in Acquaviva 65.

Per tutta la giornata di domenica l’ingresso al museo sarà gratuito. I visitatori potranno ammirare la ricca collezione di opere dell’ottocento macchiaiolo (Giovanni Fattori in primis) e primi novecento.

Possibilità, alle ore 16.00, al costo di 2 € a persona, di effettuare una visita guidata completa alla collezione con in aggiunta un focus su Gastone Razzaguta e agli artisti labronici nell’ambito dell’esposizione “Gastone Razzaguta – Voce e memoria dell’arte labronica”.

La piccola esposizione mette in mostra quattro opere provenienti dalle collezioni civiche e alcune pubblicazioni e passi di Razzaguta tra cui brani dall’iconico “Virtù degli artisti labronici”.

L’iniziativa è organizzata dall’ ATI Coop. Agave, Coop Itinera e CoopCulture in collaborazione con il Comune di Livorno.

Prenotazione obbligatoria

ORARIO DI APERTURA

Dalle 10.00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

INFO

Museo Civico “G. Fattori”

Villa Mimbelli, Via San Jacopo in Acquaviva, 65 – Livorno

0586 – 808001 / 824607

infomuseofattori@comune. livorno.it

Museo della Città di Livorno – Piazza del Luogo Pio

In occasione della prima domenica del mese, si potrà visitare gratuitamente la selezione di opere d’arte contemporanea come il Grande Rettile di Pino Pascali e importanti lavori di Manzoni, Castellani, Griffa, Nigro, Tancredi Parmeggiani, Trafeli, Uncini, Vedova e Baruchello fra gli altri.

Il tutto collocato negli interni barocchi della Chiesa sconsacrata di piazza del Luogo Pio.

Alle ore 17:00 la Coop. Itinera propone una divertente visita guidata interattiva per famiglie con bambini di 4 e 5 anni, “Il Grande rettile cerca amici” al costo di 2 euro.

Con “Il Grande rettile cerca amici” proseguono le avventure a colori pensate per i più piccoli e le loro famiglie: dopo La corsa di Alma di Emilio Isgrò, è ora il capolavoro di Pino Pascali a dare lo spunto per una nuova esperienza. Bianco e dalle linee morbide, Il Grande rettile (1966) ricorda un animale preistorico, ma anche un enorme giocattolo: un’identità che può essere interpretata con la fantasia, seguendo la linea volutamente aperta concepita dall’artista. Acquisita dal Comune di Livorno in occasione dell’ultima edizione del Premio Modigliani (1967), l’opera rappresenta anche uno dei lavori più iconici esposti nello storico Museo Progressivo di Villa Maria.

Il percorso alternerà momenti di narrazione e attività di manipolazione, finalizzati ad esplorare il mondo dei colori e svelare l’anima che si nasconde all’interno di un’opera d’arte.

Quando: domenica 3 aprile ore 17.00

Dove: Museo della Città di Livorno – sezione di arte contemporanea, Piazza del Luogo Pio 19

Destinatari: bambini tra i 4 e i 5 anni accompagnati da almeno un adulto

Costi: ingresso al Museo gratuito; attività € 2 a partecipante

Info e prenotazioni: Segreteria Museo della Città 0586 824551 / prenotazionigruppi@itinera. info

Posti limitati, prenotazione anticipata consigliata.

