Prima donazione di sangue BiancoAzzurro, i Piellini a fianco di Avis

24 Marzo 2023

Livorno 24 marzo 2023

Oggi Venerdì 24 è stato effettuato il battesimo sul campo dell’iniziativa SANGUE BIANCOAZZURRO.

Una ventina di tifosi della Curva Sud hanno partecipato alla donazione ricevendo ringraziamenti dagli operatori del centro trasfusionale di Livorno e dalla Associazione AVIS, regalando gioia e buonumore a tutti, oltre ai litri di sangue che ci auguriamo, possano aiutare qualcuno nel suo percorso di guarigione.

Ogni tifoso ha ricevuto la spilla di SANGUE BIANCOAZZURRO, che riceverà anche ad ogni donazione successiva. Speriamo che diventi un VANTO averle tutte, così come avere la nostra sciarpa al collo.

“La tappa non è fine a se stessa e conclusiva, ma l’obbiettivo sarà quella di renderla ciclica e attirare sempre più un maggior numero di donatori in questo bellissimo gesto di solidarietà e di amore.

Ufficiosamente stiamo già pensando alla prossima che in linea di massima si svolgerà a fine settembre. Chi vuole può già cominciare a dare la sua adesione scrivendo alla nostra email rebelspielle@gmail.com

Ringraziamo di cuore TUTTI I DONATORI non solo di oggi e non solo Piellini.

Noi siamo la Curva Sud. Noi siamo anche questo”.- Dichiarano gli organizzatori Piellini

