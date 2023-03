Home

5 Marzo 2023

Prima il vantaggio in casa poi, il Livorno termina in pareggio con l’ultima in classifica. Livorno-Montespaccato 1-1

Livorno 5 marzo 2023

Il Livorno ha deluso i suoi tifosi in casa, pareggiando 1-1 con il Montespaccato nella 26esima giornata del campionato di serie D girone E. Nonostante l’approccio di gioco degli ospiti, il Livorno ha segnato per primo grazie a un preciso colpo di testa di Bruzzo, servito da El Bakhtaoui. Tuttavia, i biancoazzurri non hanno messo molto tempo per pareggiare con Anello, che ha insaccato di testa su un corner battuto da Cerone.

Nel secondo tempo, il Livorno ha cercato di aumentare la pressione sull’avversario, ma ha faticato a rendersi pericoloso dalle parti del portiere Tassi. Nonostante il predominio territoriale, gli amaranto non sono riusciti a creare vere e proprie occasioni da gol, facendosi vedere solamente all’86’ con un sinistro di El Bakhtaoui che è terminato alto sopra la traversa.

Il Montespaccato, d’altra parte, ha cercato di sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa avversaria in contropiede, ma non è riuscito a creare grandi opportunità da rete. Nonostante ciò, gli azzurri sono riusciti a mantenere la propria organizzazione difensiva e a limitare le azioni d’attacco del Livorno.

Alla fine, la partita si è conclusa sul punteggio di 1-1, un risultato che non soddisfa nessuna delle due squadre. Per il Livorno, il pareggio rappresenta una grande delusione, mentre il Montespaccato può essere soddisfatto per il buon punto conquistato in trasferta.

Il presidente del Montespaccato, Monnanni, ha dichiarato che la strada è quella giusta e ha ringraziato il mister e la squadra per l’ennesima prova di orgoglio, ma ha sottolineato l’importanza di tornare alla vittoria già dalla prossima partita, contro il Tau Altopascio, per accorciare la distanza che li separa dalla zona play-out.

