15 Settembre 2024

Livorno 15 settembre 2024 – Prima la festa con i tifosi, poi la vittoria con la fortitudo (78-66): Libertas felice

La Libertas si è regalata un fine settimana scintillante. Venerdì sera nella splendida cornice della ‘Quadratura’ in Fortezza Vecchia, squadra, staff tecnico, collaboratori e dirigenti hanno sono stati presentati ai tifosi e alla stampa in una serata durata due ore e che si snodata sul filo del buon umore e delle emozioni. Il migliaio di tifosi amaranto presenti ha quasi fisicamente abbracciato i giocatori protagonisti della promozione dello scorso anno e i nuovi, Banks, Hooker, Filloy, Italiano e Paoletti, I primi due si sono soffermato sull’accoglienza ricevuta a Livorno ‘città molto bella e solare’. Filloy ha sottolineato la bontà del gruppo e Italiano ha dichiarato che ha già iniziato a mettere la propria esperienza a disposizione dei giovani.

Sabato sera, invece, gli Amaranto si sono aggiudicati – in partita secca – il Memorial Betti/Gilardetti sconfiggendo la quotatissima Fortitudo con il punteggio di 78-66. Ai Felsinei – è onesto sottolinearlo – mancavano pezzi da novanta come Aradori e Panni, ma la Libertas è stata bravissima – sospinta da circa 400 tifosi – a ribaltare il trend iniziale che ha visto la F avanti per i primi due quarti chiusi 33-43. Nella terza frazione, però la Libertas ha dominato: 28-8, tre soli canestri su azione concessi alla squadra che tre mesi fa ha disputato la finale per salire in A1 e vittoria in scioltezza. Ottimi Fantoni, che ha annullato Freeman, Filloy e Hooker che con un 3 su 3 da 3 nel primo quarto ha tenuto a galla la Libertas. Bravissimo Tozzi, che nell’ABC Castelfiorentino è cresciuto: per lui 10 punti e un premio da parte del comitato organizzatore per i suoi trascorsi in gialloblù.

IL TABELLINO LIBERTAS

Buca 6, Banks 13, Bargnesi 5, Fratto, Fantoni 11, Tozzi 10, Filloy 12, Allinei, Hooker 15, Paoletti Ne, Italiano 6.

Parziali 21-25, 33-43; 61-51, 78-66

Arbitri Chiarugi e Melai

