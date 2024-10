Home

Prima sconfitta in campionato per Volley Livorno

21 Ottobre 2024

Livorno 21 ottobre 2024 – Prima sconfitta in campionato per Volley Livorno

Disco rosso per la Bi.Emme Service Volley Livorno. Dopo due vittorie consecutive, per le ragazze di coach D’Alesio è arrivata la prima sconfitta dell’anno in campionato.

Le gialloblù sono state superate in quattro set dal Delfino Volley Pescia (25-20, 20-25, 25-11, 25-14), che si è così confermato in testa alla classifica a punteggio pieno a pari merito con il McDonald’s Volley Porcari.

Il Volley Livorno ha giocato alla pari con le avversarie per metà partita per poi cedere di colpo negli ultimi due parziali e lasciare l’intera posta in palio a Pescia, che ha giocato una buona partita concedendo poco e niente.

In avvio di gara ia Bi.Emme Service Volley Livorno inserisce subito le marce alte.

Le gialloblù scappano via toccando il +5 sul 12-7, ma nonostante le difficoltà iniziali il Delfino Volley Pescia non abbandona le proprie speranze di rimonta. Il Volley Livorno mantiene saldamente il comando delle operazioni fino al 17-14.

Poi la musica cambia completamente. Un turno dai nove metri di Bettaccini ribalta le sorti del set: break di 11-3 per Pescia, che chiude il parziale avanti 25-20.

Al rientro in campo, il Bi.Emme Service tenta di nuovo la fuga mettendo tre punti di distanza tra sé e le avversarie (8-5), ma il Delfino Volley non ci sta e impatta sull’11-11. Stavolta, però, il Volley Livorno riesce a dare un’altra spallata costringendo Pescia al timeout con le gialloblù sopra 17-14. Nonostante le rossoblù tentino di rimontare lo svantaggio in tutti i modi, le ragazze di D’Alesio tengono le rivali a debita distanza e con Zonta mettono a terra il punto del 25-20. La partita, che sembrava destinata a salire ancora più di tono, finisce praticamente qui per le gialloblù. Negli ultimi due set, infatti, il Delfino Volley non lascia scampo alla Bi.Emme Service Volley Livorno. Prima, nel terzo set, Pescia sale velocemente sul 15-2, poi nel quarto parziale le gialloblù vanno sotto per 13-5 e i tre punti finiscono nelle casse delle padrone di casa.

