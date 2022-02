Home

19 Febbraio 2022

Prima sconfitta per il Jolly Acli basket dopo 14 vittorie di fila

Livorno 19 febbraio 2022

Prima sconfitta stagionale per il Jolly Acli basket Livorno 50-49 sul campo di La Spezia, nel recupero della prima giornata del girone di ritorno. Priva di Peric, Simonetti e con Garcia Leon uscita dal campo per infortunio, la squadra rosablù non ha saputo mantenere il vantaggio fino alla fine, cadendo nonostante la possibilità dell’ultimo tiro.

Adesso la mente è già rivolta al prossimo impegno, domenica alle 18 in quel di San Giovanni Valdarno.

«Abbiamo trovato una serata storta al tiro – commenta Emiliano Ferretti -. Una percentuale scarsissima che ci ha mandato in tilt. Inoltre abbiamo avuto un atteggiamento remissivo, senza la risposta che dalle ragazze mi aspetto sempre, come successo in altre occasioni. Siamo state avanti fino agli ultimi secondi, ma alla fine abbiamo perso, nonostante l’ultimo tiro a disposizione. Una sconfitta che ci deve servire a capire che non è più la prima fase. Ci fa bene. Con la testa e con l’umiltà possiamo uscirne. anche perché ci attende una partita difficile a Valdarno, con la squadra di casa che ci aspetta agguerrita, tosta e ci darà filo da torcere. Noi dobbiamo essere compatte, unite e determinate sempre. Speriamo che l’infortunio di Garcia Leon non sia nulla di grave».

Il tabellino: Ceccarini 7, Orsini 9, Garaffoni 9, Garcia Leon 12, Evangelista 6, Sassetti 6, Cirillo, Corti, Simonetti. All. Ferretti. Ass. Betti.

