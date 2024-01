Home

16 Gennaio 2024

Livorno 16 gennaio 2024 – Prima sconfitta stagionale per i Lions under 18 al cospetto del solido Lyons Piacenza

La giornata grigia e uggiosa coincide, per la LundaX Lions Amaranto under 18, con la prima sconfitta stagionale.

Nel match valido per la terza giornata del campionato interregionale – il torneo che vede al via le migliori otto compagini della categoria del centro Italia non impegnate nell’èlite -, i livornesi, in casa, contro i solidi pari età dei Lyons Piacenza, hanno perso 3-19.

Nessuna meta e nessun punto per i labronici, tre mete – e dunque successo senza bonus-attacco – per i bianconeri emiliani.

Quella dei Lyons è, in assoluto, una delle realtà più blasonate del panorama rugbistico nazionale: la formazione senior piacentina disputa la A Elite, il massimo campionato domestico.

Per gli amaranto uno stop rimediato a testa alta, che non scalfisce l’ottima stagione fin qui disputata (nella prima parte della stagione, nella fase tosco-umbra lunga sette fatiche, sei vittorie ed un pareggio).

La nuova classifica del torneo: Pesaro 14 p.; Valorugby Emilia 11; Lyons Piacenza 10; Bologna 7; LundaX Lions Amaranto 6; Centauri 2; UR Firenze ‘2’* e Jesi* 0. *UR Firenze ‘2’ e Jesi hanno giocato una gara in meno. Domenica prossima, a Iano, frazione di Scandiano, comune in provincia di Reggio Emilia, la LundaX Lions Amaranto renderà visita al Valorugby.

Nel match giocato sul ‘Priami’ di Stagno, sono i livornesi ad aprire le danze con un piazzato dell’apertura Lorenzo Giorgi: 3-0. I padani poi sfruttano l’organizzazione del proprio valido pacchetto per rovesciare il punteggio con la prima meta del confronto: 3-5.

Prima dell’intervallo, i piacentini allungano con una meta trasformata: 3-12 al giro di boa del confronto. I Lyons siglano la terza meta (ancora trasformata) e scavano il solco: 3-19.

La LundaX Lions Amaranto prova a rispondere: Giorgi colpisce la traversa su un nuovo piazzato. I piacentini tentano senza successo di dare l’assalto alla marcatura-bonus. Finisce 3-19. Un match corretto.

Per la crescita degli amaranto, questo tipo di gare, da disputare al cospetto di una ‘big’, sono ben più utili rispetto a confronti da giocare con compagini di seconda fascia. Ben vengano le difficoltà se sono utili per acquisire esperienze e migliorare.

Lo schieramento labronico:

Meini; Paradiso, Gabbriellini, Pellegrini, Giudici; Giorgi, Munafò; Consani, Contini (cap.), Porciello; Longhi, Vernoia; Parziale, Giusti, Bianucci. Entrati anche Torrini, Cozzolini, Spagnoli, Bani, Manguso, Bacci e Bernardo. All.: Consani – Brondi.

