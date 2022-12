Home

Sport

Basket

Prima sconfitta stagionale per il Jolly Acli basket. Il derby lo vince la Pielle

Basket

8 Dicembre 2022

Prima sconfitta stagionale per il Jolly Acli basket. Il derby lo vince la Pielle

Livorno 8 dicembre 2022

E anche per il Jolly Acli basket arriva la prima sconfitta stagionale. E arriva nella partita più attesa, ovvero il derby contro la Pielle (62-68).

Nel pre gara c’è un toccante ricordo per Ilaria Carella, giovane giocatrice di entrambe le squadre, scomparsa qualche anno fa in un incidente stradale. Poi si gioca.

L’inizio è di marca Jolly Acli, e si ha l’impressione che la squadra di Betti possa fare voce grossa, come accade di frequente.

Ma la Pielle non ha certo l’intenzione di far da sparring partner e ricuce ben presto lo strappo: anzi si porta davanti nel punteggio. Da quel punto, tra alti e bassi, manterrà il vantaggio fino al termine.

È vero che le rosablù sono prive di Giari e hanno una Francesca Orsini in campo per onor di firma (aveva rimediato un infortunio a Pontedera), ma questo non toglie nulla al meritato successo biancazzurro, che ha avuto in Viola Castiglione (18 punti e 4 triple) l’assoluta protagonista.

Il Jolly non ha affrontato la partita con lo stesso spirito di sempre, difendendo male, specie nella prima parte (44 punti subiti).

Adesso per capitan Ceccarini e compagne è il momento delle riflessioni, servirà parlare e capire quello che è accaduto. Poi voltare pagina e concentrarsi sulla prossima gara.

«Come presidente di una squadra femminile – commenta la presidente Jolly Paola Parisi – voglio fare i complimenti alle giocatrici avversarie che hanno affrontato il derby con determinazione e passione, portando la loro squadra meritatamente alle vittoria. Mi spiace soltanto per il comportamento di una spettatrice, che nulla a che fare con una tifoseria come quella Piellina rumorosa ma corretta, che ha inveito in maniera indecente contro una delle nostre giocatrici, offendendola in modo pesante, davanti alla famiglia. Un comportamento che non ha nulla a che fare con lo sport e che condanno nel modo più assoluto».

Il tabellino: Ceccarini 13, Orsini 6, Evangelista 11, Garcia Leon 14, Rosellini 13, Sassetti 5. Corti, Barsotti, Barghigiani, Giari, Castillo. All. Betti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin