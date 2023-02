Home

25 Febbraio 2023

Primarie PD, “Votare Elly ed Emiliano significa riscrivere una nuova storia, un nuovo PD”

Livorno 25 febbraio 2023

Il Comitato Livorno con Elly Schlein invita tutti gli iscritti, elettori e simpatizzanti del PD a votare Elly Schlein per la segreteria nazionale del partito e Emiliano Fossi per la segreteria regionale, alle primarie di Domenica 26 Febbraio.

Votare Elly ed Emiliano significa riscrivere una nuova storia, un nuovo PD.

“Parte da Noi” è un percorso lungo, iniziato domenica 4 dicembre dello scorso anno, e che non finisce certamente con le primarie di domenica.

Il nostro è un percorso collettivo, nato per dare un contributo alla costruzione di un nuovo PD; necessità sentita da molti dopo la dura sconfitta di Settembre.

Abbiamo, in questo lungo cammino costituente, portato avanti le nostre proposte, liberi da ogni condizionamento, estranei a logiche correntizie, per contribuire a realizzare un nuovo PD, capace di tenere insieme la nostra comunità, valorizzando le diversità, senza rinunciare ad una identità chiara, coerente e soprattutto comprensibile.

Inoltre abbiamo impostato il cammino con un obiettivo chiaro: quello di ritornare a contrastare ogni forma di diseguaglianza e discriminazione.

Questa sfida, che è la nostra visione del futuro, si fonda su tre pilastri, che le destre non vogliono e non vorranno affrontare mai concretamente; lotta alle diseguaglianze, clima e contrasto ad ogni forma di precarietà.

Dobbiamo essere capaci di ridare qualità e dignità al lavoro, oggi sempre più “povero”, e di accompagnare il processo di riconversione ecologica, senza che questo lasci indietro nessuno, ma sia anzi volano di crescita economica e sociale.

Ecco, questa è la strada che abbiamo iniziato a solcare, e cambiare il Partito Democratico è il nostro obiettivo.

Dobbiamo però farlo tutti insieme, perché il cambiamento per un mondo più giusto parte da noi.

Per tutto questo vi invitiamo a partecipare alle primarie del PD di Domenica 26 Febbraio, e a votare Elly Schlein per la segreteria nazionale e Emiliano Fossi per la segreteria regionale.

Adesso è il tempo, il nostro tempo!

