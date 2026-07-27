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Primato italiano per Diaz

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27 Luglio 2026

Primato italiano per Diaz

Livorno 27 luglio 2026

Fine settimana molto impegnativo con i Campionati Challange, una sorta di riparazione per gli atleti che potrebbero essere ammessi ai Campionati Italiani e i Campionati Italiani stessi disputatesi a Firenze.

Su tutti il record italiano e la miglior prestazione mondiale per Andy Diaz che subito al primo salto stampa un 17,87 nuovo record italiano già in suo possesso e ottenuto due anni orsono sulla medesima pedana. Per Andy giunge anche la miglior prestazione mondiale, un risultato molto importante verso i Campionati Europei.

Ottimo anche il quarto posto per una ritrovata Ilaria Accame che dopo una stagione di infortuni riesce a cogliere un significativo 52”34 in finale, una bella iniezione di fiducia.

Ripartendo dal challenge dove erano presenti ben 15 atleti amaranto, record assoluto, hanno colto l’opportunità di passare il turno per i campionati italiani il martellista Davide Camilli che vince lanciando a 61,04 come del resto Tommaso Russo che con il suo nuovo primato personale portato a 16,51. Vengono ammessi ai Campionati anche Lorenzo Candiotto secondo nel slato con l’asta con 4,70, Antonio Morabito sugli 800 con 1’51”84 e Leandro D’Amore nel triplo che con 15,35 giunge al terzo posto.

Nulla da fare per il velocista Stephen Akenuwa sesto in batteria con 10”76, Emanuela Colloca e Andrea Vanchetti nei 400 ostacoli non vanno oltre a 54”15 e 54”53 nei 400 ostacoli, Lucrezia Conti nei 100 con 12”20, Riccardo De Cesare con 1’52”15, Francesca Dussin ottava nell’asta con 3,80 e Mirco Fragola che nei 400 non va oltre a 48”78. Prove da dimenticare che Simone Luminoso con te nulli alla misura di ingresso nell’asta e per Diego Pettorossi con 21”58 mentre sfiora il pass Annalisa Pastore nel giavellotto con 43,01.

Per i campionati italiani, presenti 20 atleti detto di Andy e Ilaria ecco il settimo posto negli 800 con 1’48”68 (1’47”94 in batteria) di Niccolò Galimi, l’ottavo posto di Stefano Marmonti nel disco con 49,85 e il sesto posto nel martello di un superlativo Davide Camilli che si migliora notevolmente portato il suo primato a 64,29,. Falliscono per una inerzia la finale Elisa Fossatelli 13”79 in batteria, Milena Masolini negli 800 con 2’04”97, finalmente vicina ai suoi primati personali e Tommaso Russo nel peso con 16,11.

Buone le prestazioni di Lorenzo Candiotto nell’asta con 4,82, di Leandro D’Amore nel triplo con 15,43 e Antonio Morabito negli 800 dove giunge settimo in batteria con 1’50”33. Gara strana e quindo posto in batteria nei 400 per Alessandro Carugati con 47”45 mentre da dimenticare le prove di Francesco Alliegro e Samuele Zanti ritiratisi entrambi rispettivamente nei 5000 e 3000 siepi.

Ottime prestazioni da parte della 4 x 100 femminile con Conti,Cesaretti, Batti e Fossatelli settime con 46”36 e la 4 x 400 maschile con Fragola, Colloca, Paggini e Carugati quinti con 3’12”79.

Ora attesa per le convocazioni per gli Europei di metà agosto.