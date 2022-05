Primavera ed estate a Porta a Mare, tanti eventi di cultura e spettacolo. Tutte le date

Livorno, 3 maggio 2022

Dopo due anni di stop forzato torna il progetto di valorizzare il territorio e le risorse livornesi grazie all’impegno che il Consorzio Porta a Mare ha dimostrato, e continuerà al fare, nel promuoverlo attraverso eventi e manifestazioni di diversa natura.

Un ricco calendario di eventi è stato presentato a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore alla Cultura Simone Lenzi, eper il Consorzio Porta a Mare di Susanna Del Moretto – Direttrice Consorzio Porta a Mare e di Fabrizio Cremonini – Responsabile Marketing IGD.

Le attività presentate saranno eterogenee: spaziano dall’ambito artistico a quello culturale, da quello ricreativo a quello dello sport cercando sempre di evidenziare le diverse realtà cittadine di volta in volta coinvolte.

Grazie agli eventi presentati in passato la “piazza di Porta a Mare” è diventata un punto di riferimento delle famiglie, e non solo, per trascorre piacevoli pomeriggi invernali e serate estive.

Molti sono stati le iniziative di successo che hanno coinvolto varie realtà di Livorno ed i livornesi stessi che hanno finalmente iniziato a frequentare l’area commerciale di Porta a Mare non solo per fare shopping, per godere del sole e dell’aria aperta ma anche per potersi incontrare e socializzare e dove potersi divertire trovando ogni volta intrattenimenti diversi.

Il calendario iniziative dal titolo “Porta a Mare ripartenza 2022” da svolgere nel periodo da maggio a luglio 2022 è il seguente;

alcuni degli eventi sono già conosciuti dalla cittadinanza mentre altri sono nuovi ed originali, ma tutti hanno il fine di esaltare le potenzialità della zona e dare visibilità alle realtà coinvolte.

– Domenica 8 maggio:

“Country Western Dance” di un gruppo di ballo della provincia di Livorno che cerca di far conoscere il mondo del country, la musica, i diversi stili di ballo, ma soprattutto il piacere di stare insieme divertendosi.

– Domenica 29 maggio:

“Piccola Rassegna letteraria livornese”. Livorno è un fulcro di artisti tra cui anche molti scrittori. Con la collaborazione della giornalista e scrittrice Claudia Mantellassi saranno presentati alcuni scrittori ed i loro libri, con letture e riflessioni sulla lettura e scrittura.

– Da mercoledì 01 a domenica 5 giugno:

“Stra Porta a Mare” – seconda edizione. Per il secondo anno consecutivo Porta a Mare sposa l’iniziativa comunale e apre la sua piazza al pubblico di Straborgo con spettacoli esibizioni ed iniziative varie per allietare le belle serate estive.

– Sabato 25 giugno:

“Spettacolo con il ventriloquo Andrea Fratellini” un divertente spettacolo con il celebre artista con abilità di ventriloquo, comico, prestigiatore, fantasista ed il suo pupazzo. Fratellini è il vincitore della trasmissione Italia’s Go Talent 2020.

– Venerdì 8, sabato 9 (semifinali) e domenica 10 luglio (finalissima):

Concorso canoro “Officine del Talento” – 3° edizione. Il concorso ha come obiettivo quello di valorizzare i talenti e gli artisti emergenti non ancora affermati livornesi, e non solo, ed è aperto a cantanti e/o cantautori.

Un’occasione per offrire loro l’opportunità di farsi conoscere e farsi valutare da esperti del settore con possibilità di crescita professionale.

A salire sul palco saranno coloro che sono riusciti a superare le selezioni in calendario dal mese di maggio. Una giuria di alta e consolidata qualità artistica a livello nazionale decreterà i vincitori.

– Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 Luglio:

“A passi di Danza” – spettacolo di danza a 360 gradi diretto da Gaia Lemmi che vedrà protagonisti gli allievi delle principali scuole livornesi. Da sempre Livorno è una fucina di bravi ballerini…chissà che non vedremo sul palco la prossima stella nascente!!

Ricordiamo che tutte le iniziative sono offerte al pubblico a titolo gratuito dalle attività presenti nell’area commerciale Porta a Mare.

Per essere sempre informati sui dettagli delle iniziative questa la pagina Facebook /Porta-a-Mare-area-commerciale

Per maggiori informazioni:

Tel. 0586/888156 – Patrizia Noce 347 6357063

www.facebook.com/Porta-a-Mare- area-commerciale