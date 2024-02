Primavera precoce e nidificazione, Lipu: “stop potature e abbattimenti per proteggere gli uccelli”

Per queste ragioni, occorre un’attenzione ancora maggiore se si decide di abbattere o potare alberi, cespugli o siepi, perché tali interventi portano inevitabilmente a distruggere o disturbare la nidificazione. Infatti molti nidi sono piccoli e quindi difficili da individuare, mentre altri sono allestiti all’interno di minuscoli fori nel tronco o nei rami. Ragion per cui è meglio evitare del tutto le potature, che peraltro di solito sono eseguite in maniera scorretta e distruttiva (capitozzature e tagli simili) che danneggiano le stesse piante e ci privano dei molteplici servizi/benefici ecosistemici del verde urbano. Ciò ad eccezione di casi di forza maggiore legati anche alla sicurezza (alberi e rami pericolanti) che però devono essere certificati ed eseguiti da personale preparato e specializzato.