Prime mete per i Lions under 6

22 Ottobre 2025

Livorno 22 ottobre 2025 Prime mete per i Lions under 6

I leoncini, sul campo amico ‘Emo Priami’ di Stagno, si sono ritagliati il ruolo di ‘profeti in patria’.

Le rappresentative dei Lions Amaranto under 6; (Christian Ascione, Mattia Ferrari, Matteo Lorenzoni, Elio Montagnani, quartetto di bambini nati nel 2020) e Prime Mete; (Thomas Lucarelli, Filippo Scalsini, Alessandro Paganelli e Vittorio Fraddanni, quartetto nati nel 2021) si sono divertiti non poco nel raggruppamento svoltosi nel proprio impianto di via Marx, l’ampio plesso ‘quartier generale’ dell’attivissimo club livornese.

Sotto la guida delle allenatrici-educatrici Manola De Martino, Vittoria Porri e Lucrezia Rossomanno, coadiuvate dalla dirigente Mariateresa De Rosa, i piccoli atleti amaranto si sono simpaticamente confrontati con gli amici coetanei del Livorno Rugby, del Cecina e degli Etruschi Livorno.

Una domenica mattina caratterizzata da tanti sorrisi e da un grande entusiasmo: un clima che ha simpaticamente contagiato anche i numerosi adulti assiepati a bordo campo. Una vera e propria festa dello sport.

La stagione dei ‘leoncini’ prosegue con le divertenti sedute da svolgere ancora sul ‘Priami’, con vari raggruppamenti da effettuare sui vari campi della Toscana e poi con tornei interregionali. L’annata è iniziata sotto una buonissima stella.