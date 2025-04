Home

Prime premiazioni alla Settimana Velica Internazionale 2025

28 Aprile 2025

Livorno 28 aprile 2025 Prime premiazioni alla Settimana Velica Internazionale 2025.

Questo pomeriggio sono stati consegnati i riconoscimenti ai vincitori di cinque competizioni disputate nelle acque di Livorno.

Il Trofeo Chica Loca è stato assegnato all’equipaggio dell’imbarcazione Arya, dello Yacht Club Italiano, mentre la veleggiata è stata vinta dal Corsaro II, della Marina Militare.

Per le classi valide come tappa per il Campionato italiano 2025, un altro equipaggio della Marina ha vinto largamente la regata dei J24 a bordo dell’imbarcazione La Superba.

Tra gli RS Feva la tappa generale è stata vinta dalla coppia formata da Edoardo Bastini e Samuele Bardelli, mentre nella categoria juniores si sono imposti Mario K. Poggi e Lavinia Bardelli. Entrambi gli equipaggi gareggiano per il club nautico San Bartolomeo al Mare.

La regata dei Wing Foil è stata vinta da Gregorio Pugliese, del Circolo Windsurf Livorno.

Infine, per i modellini della classe “International One Meter”, il primo premio è stato vinto da Richard Smith.