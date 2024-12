Home

Primi licenziamenti a Gennaio per gli educatori scolastici, USB: "è il momento di mobilitarsi"

7 Dicembre 2024

Primi licenziamenti a Gennaio per gli educatori scolastici, USB: “è il momento di mobilitarsi”

Livorno 7 dicembre 2024 Primi licenziamenti a Gennaio per gli educatori scolastici, USB: "è il momento di mobilitarsi"

Lunedì 9 dicembre dalle ore 14 gli educatori scolastici delle scuole Livornesi saranno in presidio davanti al palazzo della Provincia.

Dopo l’annuncio di un taglio alle risorse del 50% al servizio di assistenza specialistica nelle scuole superiori di secondo grado che supporta gli alunni con disabilità così come previsto dai PEI (Piani Educativi Individualizzati) il rischio concreto è che già da gennaio alcuni educatori siano mandati a casa. Contratto non rinnovato. Da febbraio invece rischiano il licenziamento altri lavoratori e lavoratrici.

Usb ricorda che stiamo parlando di un servizio importante che rientra nel diritto all’istruzione dei ragazzi. Un servizio che è stato dato in appalto e per il quale come USB ne chiediamo l’internalizzazione.

“Come primo passo le istituzioni devono finanziare gli istituti, con risorse adeguate, in modo da garantire la continuità sia per i lavoratori che per studenti.

In queste ore abbiamo preso contatti con la Regione Toscana e gli assessori di riferimento per aprire un tavolo su queste tematiche e garantire almeno l’accesso immediato agli ammortizzatori sociali in modo da scongiurare i licenziamenti imminenti.

Per sostenere questa battaglia invitiamo tutti e tutte a partecipare alla manifestazione di lunedì 9 dicembre.

Docenti, educatori, famiglie e studenti insieme in piazza!”