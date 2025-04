Home

Livorno 26 aprile 2025 Primi Passi, pattinaggio: Dorian, Caterina e Nicole sul podio

Venerdì 25 aprile presso l’ impianto coperto di Pisa, la società Academy ospita la penultima fase del trofeo Regionale Primi Passi e la Polisportiva La Rosa Livorno si presenta con 10 atleti. I mini pattinatori della polisportiva Labronica presenti a questa fase sono stati della classe 2017 e 2016.Ha conquistato il titolo Regionale per la categoria Primi passi D maschile anno 2017 Dei Dorian che, rientrato da una lungo periodo di stop, ha conquistato un brillante oro.

Pieracci Caterina nella categoria Primi Passi D femminile anno 2017 conquista una medaglia d’ Argento, seguita dalle compagne di squadra Di Girolamo Nicole che vince la medaglia di Bronzo e Basibe Nunes Swamy che arriva quarta.

Insieme a loro, in questa lunga giornata all’ insegna della competizione formativa FISR, nella categoria Primi Passi C anno 2017 un dodicesimo posto per Marchetti Lucretia, nella categoria Primi Passi B anno 2017 un ventunesimo posto per Trigilia Sofia e un ventiduesimo posto per Cuko Amina, nel pomeriggio Giannotta Natalia arriva undicesima e Cecere Caterina tredicesima nella categoria Primi Passi B 2016, Giuffrida Sofia arriva undicesima nella categoria Primi Passi C 2016.

Questi atleti si sono appassionati al pattinaggio da solo 6 mesi e hanno migliorato la loro tecnica grazie alla seria preparazione, dedizione, dello staff tecnico della Polisportiva La Rosa Livorno, che al momento ha conquistato come società la prima posizione come società ASD in Italia. Tinghi Letizia e Perfetti Giuliana, i tecnici che hanno accompagnato gli atleti di oggi a questa competizione, sono rimaste contente per i risultati raggiunti e continueranno pazienti nella preparazione della fase nazionale del Trofeo Primi Passi che si svolgerà a Massa a metà Giugno.