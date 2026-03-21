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Primi Passi, pioggia di medaglie per la polisportiva La Rosa

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21 Marzo 2026

Primi Passi, pioggia di medaglie per la polisportiva La Rosa

Livorno 21 marzo 2026 Primi Passi, pioggia di medaglie per la polisportiva La Rosa

Il pattinaggio a rotelle labronico in occasione della fase interprovinciale FISR per il trofeo PRIMI PASSI E GIOVANI PROMESSE, ha preso parte alle competizioni presso l’ impianto coperto di Fornacette e dell’ Academy di Pisa, dove le atlete della polisportiva La Rosa Livorno hanno conquistato molte medaglie.La maggior parte di queste atlete erano al loro debutto e sono state brave a presentare programmi di gara soddisfacenti.

Al primo posto per i PRIMI PASSI , Giusti Franca Stella, Nesti Gaia, Talamanca Aurora, Cuko Amina, Toschi Gascon Amelia, Vinciguerra Viola, Bertini Mattia, Petri Agata, Fortuna Ginevra Maria, Vinciguerra Marta .Medaglia d’ argento Cecere Caterina, Costagnola Mia, Mancuso Olivia, Medaglia di bronzo, Huqi Marina, quarta posizione per Gentini Emma, Crespi Aurora ,quinta posizione per Pirelli Alisia .nona posizione per D”Agostino Miriam e decima per Vestri Anna

. Ad accompagnare in pista questi atleti i tecnici Perfetti Giuliana, Mori Agnese,e Tinghi Letizia, In questa competizione si sono esibite, in gara con normodotate, due atlete portatrici di disabilità, Fortuna Ginevra Maria e Vinciguerra Marta, pertanto la presenza del tecnico inclusivo Tinghi Letizia è stato un punto a favore per la squadra della polisportiva La Rosa Livorno, che da pioniera nel mondo della disabilità, si sta facendo notare intanto nella città di Livorno dove al momento salgono a 4 gli atleti portatori di disabilità intellettiva.