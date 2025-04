Home

Primi Passi, tanti successi per i piccoli pattinatori della Polisportiva La Rosa alla fase regionale

7 Aprile 2025

Livorno 7 aprile 2025 Primi Passi, tanti successi per i piccoli pattinatori della Polisportiva La Rosa alla fase regionale

L’impianto coperto di Pisa della polisportiva skating Academy, che per più di un mese ospiterà tutte le fasi regionali FISR del trofeo PRIMI PASSI E GIOVANI PROMESSE, la Polisportiva La Rosa Livorno ieri, domenica 6 Aprile si è presentata con gli atleti più piccoli, classe 2019 e 2018, insieme all’ atleta del 2013 conquistando un discreto bottino di medaglieCampione Regionale del Trofeo Primi Passi A 2019 maschile Bertini Mattia, nella categoria femminile un dodicesimo posto per Petri Agata e una tredicesimo posto per Mancosu Olivia, nella categoria Primi Passi B 2019 una quinta posizione per Stefanini Iris, nella categoria Primi Passi C 2019 una brillante Medaglia di Bronzo conquistata da Talamanca Aurora.

Nella categoria Primi Passi A 2018 Biagi Nala si classifica al ventiseiesimo posto, nella categoria Primi Passi B 2018 Ferretti Anita conquista un ottava posizione e Di Perna Cecilia una undicesima posizione, nella categoria Primi Passi C 2018 arriva un altra Medaglia di Bronzo conquistata da Coraggio Giulia, mentre nella categoria Primi passi D 2018 Bosinco Mia arriva quinta e Biondo Vittoria settima.

Nella categoria Primi Passi D 2013 chiude la prima giornata di campionato Servili Yuna Alexandra con una bellissima medaglia d’ Argento. Ad accompagnare questi atleti in pista i tecnici Letizia Tinghi e Perfetti Giuliana che li seguono da soli cinque mesi e sono immensamente soddisfatte per i risultati ottenuti. La preparazione continuerà per tutti per la fase nazionale che si disputerà a Giugno presso l’ impianto di Massa.

In contemporanea si è svolta anche una delle fasi regionali del campionato regionale UISP presso l’ impianto di Oltrarno a Firenze che ha visto impegnate Bertini Olivia che si classifica quinta e Verdone Giorgia che arriva al dodicesimo posto.