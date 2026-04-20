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Primo congresso di Costa Civica: al via il progetto per una costa protagonista

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20 Aprile 2026

Primo congresso di Costa Civica: al via il progetto per una costa protagonista

Livorno 20 aprile 2026 Primo congresso di Costa Civica: al via il progetto per una costa protagonista

Grande partecipazione, ascolto e confronto. Questa la sintesi del primo Congresso di Costa Civica. L’iniziativa organizzata a Cecina sabato 18 aprile ha rappresentato la partenza del lavoro congiunto di amministratrici e amministratori civici per rafforzare il ruolo della costa nel panorama regionale.

Il congresso è stato occasione per presentare e spiegare il progetto e l’agenda politica da cui si parte. Tanti i temi discussi con relazioni presentate dai vari aderenti alla rete e costruite dal confronto interno: comuni per la pace dal Consigliere di Livorno Giovanni La Sala, politiche giovanili dal Consigliere di Montescudaio Mattia Mura, diritto alla casa e alla salute dall’assessora di Cecina Simona Salvadori, ambiente dall’assessora di Livorno Giovanna Cepparello, turismo sostenibile dal sindaco di San Vincenzo Paolo Riccucci, energie rinnovabili dalla Sindaca di Suvereto Jessica Pasquini e piano della costa dal Sindaco di Livorno Luca Salvetti. Un’agenda politica ricca che orienterà Costa Civica e sulla quale aprire a nuove adesioni e mettersi al lavoro con gli altri soggetti politici del territorio.

Il congresso è stato moderato dalla consigliera di Cecina Emma Gaglio e l’apertura dei lavori è stata affidata ai 3 coordinatori della Rete: Jessica Pasquini, Sindaca di Suvereto, Domenico Di Pietro, Presidente del Consiglio Comunale di Cecina e Giovanni La Sala, capogruppo di Livorno civica. Le relazioni sono state quindi presentate da rappresentanti del civismo costiero che amministra nei comuni.

Pasquini ha sottolineato la crescita delle esperienze civiche nelle nostre amministrazioni. “Un civismo radicato e maturo per costruire progetti e azioni di rilevanza sovracomunale, nell’interesse di tutti i territori”. Di Pietro ha indicato il metodo da seguire: confronto, elaborazione e sintesi. “Sintesi politica spesso mancata a questo territorio, ma che è indispensabile per poter indirizzare le strategie sovracomunali”. La Sala ha ricordato “lo spazio in cui si muove Costa Civica: quello della giustizia sociale, dell’uguaglianza, dei diritti, della sostenibilità ambientale e della partecipazione. Insomma, una chiara prospettiva progressista che possa favorire il dialogo con le altre forze politiche di centrosinistra”.

Per il sindaco di Livorno Luca Salvetti: “Costa Civica nasce per legare, permettendo di superare quelle dinamiche locali che ci vedono amministrare con compagini diverse. La nostra esperienza livornese può rappresentare uno stimolo ed un modello per contribuire alla costruzione di una sinistra partecipata in grado di rappresentare un’alternativa alle destre nazionaliste. Quello a cui puntare è il superamento della ‘Toscana a due velocità’, rendendo consapevole il governo regionale che il nostro territorio costiero non è da trainare ma può diventare locomotiva per tutta la regione”.

Nel pubblico, ad ascoltare, tanti rappresentanti di associazioni, cittadini e della politica locale, che sono poi intervenuti.

Per Alessandro Franchi, segretario della Federazione PD di Livorno e consigliere regionale, intervenuto al convegno: “è importante per il PD aprire le porte al confronto e alle diverse sensibilità, a partire dai contenuti come ho sentito qui a Cecina e sui temi sovracomunali di interesse generale condivisi, per lavorare insieme”.

Significativi anche gli interventi del Sindaco di Castellina Alessandro Giari: “un’esperienza che solo pochi anni fa sarebbe stata impensabile, quella di un confronto pragmatico come quello di questo congresso” e di Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci e Presidente della Provincia di Livorno, che ha ricordato come servano approcci nuovi per coinvolgere le nuove generazioni e tutti quelli che identificano la politica come qualcosa di distante dalla vita quotidiana. È intervenuta anche Lia Burgalassi, sindaca di cecina, soddisfatta che sia stata scelta Cecina come città ospite del primo congresso, città dove l’esperienza civica oggi garantisce un legame importante con i cittadini.

Paolo Bruciati ha portato poi i saluti e l’augurio di buon lavoro da parte di AVS.

Interventi anche dalla società civile con i saluti del presidente di ANPI di Pisa e il presidente di Arci BVC.

Ieri a Cecina è nato un nuovo progetto – hanno chiarito gli organizzatori – che vuole legare territori, generazioni e forze progressiste, per intraprendere insieme un cammino dal basso, fatto di ascolto e coraggio, verso una politica concreta, che vive di progetti e obiettivi chiari.