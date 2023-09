Home

Primo giorno di scuola, Sindaco e Vicesindaco fanno visita agli alunni

15 Settembre 2023

Livorno, 15 settembre 2023 – Primo giorno di scuola, Sindaco e Vicesindaco fanno visita agli alunni

Primo giorno di scuola per migliaia di studenti livornesi, piccoli e grandi. Alcuni di loro questa mattina sono stati accolti dal sindaco Luca Salvetti, dalla vicesindaco Libera Camici, dal comandante dei Vigili del Fuoco Ugo D’Anna, dal dirigente Comunale Daniele Agostini e dal suo staff, che si è occupato di portare avanti i lavori di messa in sicurezza delle scuole, ovvero di adeguamento alla normativa antincendio, quei lavori invisibili agli occhi, ma che sono importanti per alzare il livello di sicurezza delle scuole.

L’Istituto Comprensivo Carducci è stata la prima delle due scuole visitate questa mattina dalle istituzioni. “I bimbi, i genitori e i parenti, le insegnanti, il personale ausiliario, i dirigenti scolastici, tutti insieme in un giorno speciale fatto di emozioni, struggimento, gioia e sorrisi” ha affermato il Sindaco. “Un bel momento coinvolgente che ci è servito per ricordare come in questo ultimo anno siamo riusciti ad accelerare i lavori di messa in sicurezza di ben 14 strutture cittadine con un investimento di 4 milioni di euro. Impianti antincendio, illuminazione delle aule. Impianti elettrici e arredi.

Un programma ambizioso che continuerà anche in futuro per rendere le scuole livornesi più sicure e più accoglienti e confermare il fatto che il sistema educativo livornese sia storicamente uno dei migliori”.

“L’accoglienza è stata esplosiva – ha aggiunto la Vicesindaco – perchè siamo stati accolti con la musica e i bambini sono entrati a scuola con l’accompagnamento sonoro. I bambini più piccoli sono stati guidati dai bambini più grandi che hanno fatto da tutor e da supporto ai nuovi piccoli compagni. Al termine dell’incontro si sono anche esibiti in un coro come omaggio per la nostra presenza”.

Il comandante Ugo D’Anna ha sottolineato l’attenzione che l’Amministrazione ha nel portare avanti questi interventi fondamentali per la sicurezza degli edifici scolastici.

Il Sindaco e la Vicesindaco hanno anche incontrato le famiglie dei piccoli alunni.

La visita istituzionale è proseguita alle scuole Bini, che il Sindaco, ha tenuto lui stesso a precisare, ha frequentato quando era piccolo. Anche in questo caso i bambini si sono esibiti in un coro molto apprezzato.

Presenti le dirigenti Camilla Pasqualini dell’istituto comprensivo Carducci e Rita Moretti dell’istituto comprensivo Micali.

E’ stata un’occasione per augurare agli studenti, ai genitori, al personale scolastico, un buon anno scolastico.

