Home

Cronaca

Primo giorno di vaccini senza prenotazione, tutti i numeri rilasciati dalla Usl

Cronaca

31 Agosto 2021

Primo giorno di vaccini senza prenotazione, tutti i numeri rilasciati dalla Usl

Livorno 31 agosto 2021

In linea con le indicazioni della Regione Toscana, l’Azienda USL Toscana nord ovest, a partire da oggi (lunedì 30 agosto) e per i prossimi giorni ha predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutti i suoi hub , capillarmente distribuiti sul territorio aziendale.

Chi non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino, in questi giorni può quindi recarsi in un centro vaccinale quando lo ritiene opportuno e senza doversi necessariamente prenotare sulla piattaforma regionale.

In ogni hub ci sono infatti linee distinte tra i prenotati e coloro che invece chiedono di essere sottoposti a vaccinazione senza aver prenotato.

Questo il quadro delle sedi in cui il siero viene somministrato da oggi in poi con accesso libero.

Riportiamo anche il numero delle vaccinazioni erogate a persone senza prenotazione alle ore 16.30 di oggi.

Zona Apuane 50

Carrara: 50;

Zona Lunigiana 25

Aulla: 9;

Potremoli: 12;

Fivizzano 4;

Zona Piana di Lucca 179

Lucca: 179;

Zona Valle del Serchio 30

Castelnuovo Garfagnana: 25;

Fornaci di Barga: 5;

Zona Pisana 94

Pisa: 94;

Zona Alta Val di Cecina Valdera 165

Pontedera: 155;

Volterra: 10;

Pomarance: 0;

Zona Livornese 86

Livorno 86;

Zona Valli Etrusche 62

(divisi tra i centri vaccinali di: Rosignano, Cecina, Piombino e Campiglia/Venturina).

Zona Elba 37

Elba: 37;

Zona Versilia 70

Viareggio: 70.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin