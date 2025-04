Home

17 Aprile 2025

Primo Maggio in musica: alla Terrazza Mascagni torna l’energia del Surfer Joe

Livorno 17 aprile 2025 Primo Maggio in musica: alla Terrazza Mascagni torna l’energia del Surfer Joe

Una terrazza sul mare, il profumo della primavera e un’esplosione di musica dal vivo: anche quest’anno il Primo Maggio alla Terrazza Mascagni si trasformerà in una grande festa collettiva grazie all’atteso evento organizzato dal Surfer Joe. Una giornata gratuita e aperta a tutte le età, pensata per vivere la Festa dei Lavoratori tra note, onde e spirito di condivisione.

Il programma, ricchissimo e variegato, vedrà alternarsi sul palco alcune tra le band più originali della scena alternativa italiana e non solo. Tra i nomi annunciati spiccano i Radio Ithemba, un gruppo dal respiro internazionale che propone un mix esplosivo di rumba, reggae e tradizioni AlterLatine. I loro testi, in italiano, spagnolo, francese e portoghese, si fondono con ritmi caldi e meticciati, offrendo uno spettacolo vibrante ed estremamente coinvolgente.

Accanto a loro, i Trenchtown Train, una band roots reggae che mescola la passione per la musica giamaicana con sonorità surf e beach. Nati sotto la guida del frontman Luca “HookaH” Valdambrini, i Trenchtown Train vantano collaborazioni di altissimo livello, tra cui quella con Paolo Baldini, noto bassista e dub master. Con due album all’attivo – RootSafari e Restless Movin’ – portano in scena un sound autentico, pulsante e spirituale.

A completare il cartellone ci saranno anche Ico e i Casi Umani, formazione pisana-livornese che fonde rock, post-punk e cantautorato con una vena ironica e imprevedibile. Noti per i loro concerti travolgenti – come il live in barca sull’Arno o la partecipazione al MiAmi Festival – promettono un’esibizione all’insegna dell’irriverenza e della libertà creativa.

A tenere alta la temperatura prima e dopo i live, ci penseranno due dj d’eccezione: Kenji e Dome La Muerte, due figure storiche della scena underground che faranno danzare la Terrazza Mascagni fin dal pomeriggio.

L’evento inizierà alle ore 14:00 con l’apertura delle selezioni musicali. L’ingresso è libero, la cornice è quella splendida del lungomare, e l’invito è chiaro: portarsi il sorriso, la voglia di ballare e la libertà di godersi un Primo Maggio all’insegna della buona musica e dell’energia condivisa.

