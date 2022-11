Home

24 Novembre 2022

Primo stop stagionale per la Pielle femminile dopo una cavalcata di 5 vittorie consecutive

Livorno, 24 novembre 2022

Primo stop stagionale per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO nel campionato di Serie B femminile: dopo una cavalcata di 5 vittorie consecutive, la squadra di coach Luca Castiglione – nel recupero della 3° giornata – si è dovuta inchinare al Golfo Piombino, pagando una serata storta al tiro (57-45 il punteggio finale).

Avvio in sostanziale equilibrio (8-9), con le locali brave a sporcare la manovra livornese attraverso una difesa a zona murata e spalmata sull’intero arco dei 40 minuti; con il passare dei minuti Piombino acquisisce coraggio anche in fase offensiva, mentre la Pielle è figlia soltanto delle triple di Marta Castiglione (6/10). Pesante oltremodo l’assenza di Elisa Maffei.

Golfo Piombino-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 57-45

UNICUSANO: Nottolini 1, Castiglione M. 18, Caverni ne, Cecchi 4, Zorzi 3, Farnesi, Castiglione V. 3, Puccini 11. Cecconi 5. All. Castiglione, Martella.

Arbitri: Borchi, Di Trane

Parziali: 8-9, 20-21, 34-31, 57-45

