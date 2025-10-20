Primo stop stagionale per la Pielle femminile, Firenze espugna il Cecioni per 38-62
Dopo la vittoria a Valdarno contro la C.M.B. per 40-53, arriva il primo passo falso stagionale per la VERODOL CBD PIELLE LIVORNO di coach Luca Castiglione, sconfitta in casa dalla Firenze Basket Academy con il punteggio di 38-62.
La gara inizia su buoni ritmi, con entrambe le squadre attente in difesa. Collodi e compagne provano a correre in transizione, ma qualche errore di troppo al tiro permette a Firenze di chiudere avanti il primo quarto sul 8-13.
Nel secondo periodo la Pielle alza l’intensità, trovando punti importanti con buoni movimenti sotto canestro e una difesa più compatta. Le fiorentine, però, restano lucide e sfruttano meglio le occasioni in attacco, andando al riposo sul 20-29.
Dopo l’intervallo lungo, la Firenze Basket Academy cambia marcia: difesa aggressiva, contropiedi veloci e precisione al tiro scavano un solco profondo. Il parziale di 6-21 nel terzo quarto porta il punteggio sul 26-50, indirizzando di fatto la gara.
Nell’ultimo periodo le ragazze di coach Castiglione provano a reagire con orgoglio, ma le ospiti controllano senza difficoltà fino al 38-62 finale. Una sconfitta che interrompe il buon inizio di stagione, ma che offre spunti utili per crescere e ritrovare continuità già dalle prossime partite.
Verodol CBD Pielle Livorno – Firenze Basket Academy: 38-62
VERODOL CBD: Bullentini 1, Caverni, Nottolini 2, Menchetti, Donadio 8, Castiglione V. 5, Castiglione M., Collodi 8, Conti 2, Selmi, Benedetti 12. All. Castiglione L.
Arbitri: Profeti e Benenati
Parziali: 8-13, 13-16, 6-21, 12-12
foto ‘Silvia Casini | Foto Novi ! PL’