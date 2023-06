Home

Sport

Calcetto

Primo Torneo Benetti Calcio Women Under 15. Domenica 18 giugno al campo sportivo Magnozzi

Calcetto

13 Giugno 2023

Primo Torneo Benetti Calcio Women Under 15. Domenica 18 giugno al campo sportivo Magnozzi

Livorno 13 giugno 2023 – Primo Torneo Benetti Calcio Women Under 15. Domenica 18 giugno al campo sportivo Magnozzi

Si terrà domenica prossima, 18 giugno, con inizio alle 9,30, al campo sportivo Magnozzi, il primo Torneo Benetti Calcio Women Under 15.

Il torneo è stato presentato questa mattina in Sala Cerimonie a Palazzo comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, di Joel Esciua presidente US Livorno Calcio, Alessio Ciampi organizzatore del torneo e Giada Bellandi presidente ASD Livorno Calcio Femminile.

Questo evento, nel tempo, dovrà diventare un appuntamento dove le calciatrici saranno testimonial di valori di responsabilità sociale, dove la cultura, la lotta alla violenza sulle donne, l’ inclusione, l’antidiscriminazione, le pari opportunità, la salute e la prevenzione per le donne, saranno fondamentali.

La capacità inclusiva del torneo, la sua accessibilità e fruibilità, contemplano la possibilità di arrivare, accedere e fruire delle sue attività ma anche di viverlo e goderlo con soddisfazione da parte di qualsiasi persona, senza limitazioni e con possibilità di essere spettatori o attori dell’evento. Diverse le attività proposte per concretizzare quanto prefissato dagli organizzatori: Meet Livorno Women e Asd Roma 2000 Disabili.

Se da un lato questo progetto si prefigge l’obiettivo di promuovere il calcio femminile, dall’altro pone la sua attenzione sul territorio, considerandolo sede della memoria culturale delle generazioni che l’hanno vissuto, un “caveau” di valori, conoscenze, cultura e arte, un patrimonio inestimabile. Parte integrante del territorio è di certo l’ambiente naturale che lo contraddistingue rendendolo unico e le attività economiche che lo fanno vivere. Risulta evidente quindi che lo sviluppo e la promozione del territorio sono sempre possibili ma non possono essere scollegati dal mondo imprenditoriale e tutto da quello che abbiamo definito “territorio”, risulta fondamentale strutturare un dialogo continuo tra tutti.

Una vera e propria triangolazione, quella che viene messa in campo:

Cultura dello Sport – ASD Livorno Calcio femminile

Il Territorio – Città di Livorno

Le imprese – Azimut -Benetti

Il calcio può aiutare a far conoscere un territorio, attraverso la sua copertura mediatica, non dimentichiamo che è lo sport più seguito al mondo, inoltre gli appassionati e le giocatrici sono anche turisti. L’idea è quella di aggiungere ogni anno contenuti al torneo inserendo anche la valorizzazione e la promozione dei prodotti del territorio e dell’artigianato locale, visite guidate dei maggiori punti di interesse ed esperienze che possano coniugare entrambe le cose, offrendo così ai tifosi, alle giocatrici e alle loro famiglie sempre più servizi e donando l’opportunità di conoscere e godere delle particolarità della città di Livorno.

Tutto questo grazie al brand “Azimut -Benetti”, main sponsor dell’ Asd Livorno calcio Women a cui è dedicato il torneo, in occasione del 150° anniversario della fondazione del cantiere

Il torneo sarà arricchito da diversi appuntamenti:MEET LIVORNO WOMEN

Le giocatrici della prima squadra ASD LIVORNO , affiancate e coordinate da allenatori e dirigenti nell’organizzazione di MEET LIVORNO WOMEN; un appuntamento ludico fatto di gioco/esercizio riservato alle bambine, future calciatrici, dove poter dimostrare che si può educare attraverso il movimento, trasmettere e creare la passione per lo sport, infondere giocando i valori trasferibili nei diversi contesti della vita quali :

il rispetto, la fiducia, il confronto, la lealtà, la solidarietà, il rispetto della persona e lo spirito di squadra. Il tutto lasciando ampio spazio in termini di tempo al divertimento delle bambine, al loro impegno in campo con piccole sfide consentendo a tutti di aumentare il bagaglio di esperienze vissute, sia sul piano tecnico e motorio, che sul piano emozionale.

ASD DISABILI ROMA 2000

Ospite d’onore del torneo sarà ASD DISABILI ROMA 2000, da anni impegnata nella promozione e diffusione del calcio a cinque per non vedenti, che da un anno ha presentato la sua squadra femminile. Il pubblico e i diversi team avranno l’opportunità di conoscere le ragazze della squadra, un appuntamento in cui lo sport diventa concretamente inclusione.

IL PROGRAMMA

8:30 ACCOGLIENZA E REGISTTRAZIONE

9:00 RISCALDAMENTO

9:30 INIZIO TORNEO

10:00 MEET LIVORNO WOMEN (LE RAGAZZE DELLA PRIMA SQUADRA INCONTRERANNO LE BAMBINE CHE VOGLIONO AVVICINARSI A QUESTO SPORT CON ATTIVITA’ MOTORIE E GIOCO DEL CALCIO )

13.00 PRANZO PER ATLETE ED ACCOMPAGNATORI

15.00 PRESENTAZIONE ASD DISABILI ROMA 2000 ONLUS per la pratica e la promozione dello sport per disabili visivi.

15.20 SALUTI AD BENETTI E SINDACO DI LIVORNO

15.30 INIZIO FASI FINALI

18.30 PREMIAZIONE

19.00 SALUTI FINALI E RINGRAZIAMENTI

“Negli ultimi 4 anni in questo spazio, cuore della Casa dei livornesi – ha affermato il Sindaco – abbiamo ospitato centinaia di sportivi per sottolineare i loro successi, sia in squadra che come singoli, e abbiamo ospitato anche tutta una serie di presentazioni di eventi significativi della nostra città, che è città dello sport a 360°.

Negli ultimi tempi soprattutto, la componente femminile si è ritagliata uno spazio incredibile sia nelle vittorie ottenute sia nella proposta di momenti e, tra queste proposte, indubbiamente quella che ha pensato e ha realizzato Benetti è indubbiamente quella che ha un respiro più ampio e un valore, anche a livello nazionale, più significativo.

Il calcio femminile è una frontiera assolutamente interessante per il movimento del calcio nazionale.

È dunque una soddisfazione per Livorno, che ha una squadra che ha attenuto un risultato bellissimo e un movimento che parla di decine e decine di ragazzine che si avvicinano a questo sport, essere un apripista da questo punto di vista. La scelta che ha fatto Benetti di inserirsi in questo trend con un torneo di prestigio non può far altro che dare forza a tutta l’idea. Lo fa aggiungendo un altro elemento, che è quello della voglia che ha questa grande azienda, indubbiamente più di prestigio presente sul nostro territorio, di integrarsi maggiormente nel tessuto cittadino”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin