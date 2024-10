Primo torneo per l’under 8 del Livorno Rugby

Home

Livorno 22 ottobre 2024 –

Primo torneo della stagione 2024/25 per i giovanissimi under 8 dell’Unicusano Livorno Rugby. I nove bambini biancoverdi guidati dall’allenatore-educatore Stefano Marini si sono messi in evidenza sul terreno Coiano di Prato. Ecco, in rigoroso ordine alfabetico, l’elenco dei labronici, classe 2017 e 2018 protagonisti in terra laniera: Zeno Battagello, Andrea Manzitto Bellini, Tommaso Mariotti, Mattia Marradi, Gianmarco Pontrelli, Tommaso Sbolci, Alberto Squarcini, Giorgio Squarcini, Edoardo Tosi. Al via dell’evento tre rappresentative della locale società del Gispi, due dello Scandicci ed una ciascuno di Unicusano Livorno, Sesto Fiorentino e Vasari Arezzo. Ciascuna gara si è sviluppata sulla distanza dei 9 minuti. I biancoverdi hanno chiuso il proprio girone iniziale (il raggruppamento ‘A’) con due vittorie (con il Gispi ‘1’ e con il Sesto) ed una sconfitta (con lo Scandicci ‘1’). Il secondo posto nel girone ha garantito l’accesso alla semifinale, vinta poi con il Vasari Arezzo, che aveva chiuso in prima posizione il proprio raggruppamento. Biancoverdi in finale, contro lo Scandicci ‘1’. Sono stati i fiorentini ad imporsi nell’ultimo atto del riuscito torneo. Indipendentemente dall’ottimo secondo posto, non manca, per i labronici, la soddisfazione per quanto espresso. L’allenatore-educatore Marini: “Un ottimo inizio di stagione: i bimbi hanno giocato molto bene”.