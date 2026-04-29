Principio d’incendio in area PIM, situazione subito risolta

Lieve principio di incendio nel porto di Piombino, presso l’area PIM.

A causare il rogo, una scintilla finita accidentalmente su una tubazione di plastica posta al di sopra di un blocco di metallo in costruzione.

La situazione è rimasta costantemente sotto controllo. La squadra d’emergenza interna ha domato il focolaio con estrema reattività e gli ispettori dell’Autorità di Sistema Portuale hanno raggiunto immediatamente il sito. Un intervento coordinato e puntuale che ha permesso di neutralizzare l’evento ben prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti per il sopralluogo finale.

L’episodio, che non ha avuto alcuna conseguenza per l’incolumità dei lavoratori e l’integrità dei mezzi e delle infrastrutture, ha evidenziato l’efficacia delle procedure di emergenza messe in atto tra istituzioni e operatori.