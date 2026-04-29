Piombino 29 Aprile 2026

Principio d’incendio in area PIM, situazione subito risolta

Piombino (Livorno) 29 aprile 2026 Principio d’incendio in area PIM, situazione subito risolta
Piombino, scintilla innesca fumo nell’area PIM: intervento immediato, situazione subito risolta

 

Lieve principio di incendio nel porto di Piombino, presso l’area PIM.

A causare il rogo, una scintilla finita accidentalmente su una tubazione di plastica posta al di sopra di un blocco di metallo in costruzione.

La situazione è rimasta costantemente sotto controllo. La squadra d’emergenza interna ha domato il focolaio con estrema reattività e gli ispettori dell’Autorità di Sistema Portuale hanno raggiunto immediatamente il sito. Un intervento coordinato e puntuale che ha permesso di neutralizzare l’evento ben prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti per il sopralluogo finale.

L’episodio, che non ha avuto alcuna conseguenza per l’incolumità dei lavoratori e l’integrità dei mezzi e delle infrastrutture, ha evidenziato l’efficacia delle procedure di emergenza messe in atto tra istituzioni e operatori.

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