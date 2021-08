Home

28 Agosto 2021

Principio d’incendio sul Moby Cargo, le fiamme scaturite nel locale generatori

Livorno 28 agosto 2021

Alle ore 11:55, successivamente a richiesta pervenuta dalla Sala Operativa della Guardia Costiera di Livorno, una squadra di intervento dei vigili del fuoco, unitamente a personale della sede VF nautica e al nucleo nostromi della stessa Capitaneria sono intervenuti presso il porto industriale, Varco

Galvani, accosto 22 banchina Meghelli per un principio di incendio

Il principio d’incendio si è sviluppato a bordo della M/N

PIETRO MANUNTA – MOBY CARGO.

Una volta giunto sul postoil personale dei vigili del fuoco, anche in base alle indicazioni da parte del personale tecnico di bordo; ha provveduto ad estinguere l’incendio che era scaturito in effetti nel locale generatori della nave, disponendo nel contempo l’estrazione del fumo presente tramite gli estrattori presenti nella sala macchine, procedendo inoltre al

raffreddamento dei locali tramite l’utilizzo di acqua nebulizzata e monitorizzando la temperatura dei locali tramite la termocamera in dotazione.

All’inizio dell’emergenza, La Capitaneria di Porto aveva disposto l’immediata l’interruzione del traffico navale all’interno del Canale industriale portuale in via cautelativa inviando in zona la motovedetta SAR, in quanto l’unità navale è solitamente impiegata anche nel trasporto di merci pericolose, che è stato poco dopo accertato non essere presenti a bordo in questa occasione.

Il cargo, una volta ripristinata l’efficienza degli impianti di bordo, dovrà essere sottoposto alle visite di rito da parte dell’organismo tecnico di classificazione (il RINA) per la conferma delle certificazioni di sicurezza e avere il benestare degli Ispettori della Capitaneria di porto per poter ripartire.

Operazioni che, come riferito dal Comando di bordo, avverranno nella giornata di lunedì

