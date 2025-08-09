Home

9 Agosto 2025

Porto Azzurro (isola d'Elba, Livorno) 9 agosto 2025 Privo di RCA invia documento contraffatto ai carabinieri, denunciato un 60enne

I Carabinieri della Stazione di Porto Azzurro, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio orientati alla prioritaria tutela e salvaguardia della sicurezza stradale, come disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in linea con le direttive condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, hanno deferito in stato di libertà un 60enne residente in Veneto per uso di atto falso.

I Carabinieri, durante un servizio esterno di prevenzione, hanno sottoposto l’uomo, pregiudicato anche per specifici reati, in marcia a bordo della sua vettura, ad un normale controllo alla circolazione stradale.

Gli accertamenti immediati condotti dai militari hanno rilevato che il veicolo risultava privo della copertura assicurativa obbligatoria per legge RCA, comportando l’immediata contestazione della violazione prevista dal Codice della Strada (art. 180).

Nei giorni successivi, il 60enne trasmetteva tramite PEC un contratto assicurativo riferito al medesimo veicolo, in cui risultava un’apparente copertura regolarmente attiva da data precedente al controllo stradale.

Tuttavia, dai riscontri condotti dai Carabinieri con la collaborazione della compagnia assicurativa, è emerso che era stata eseguita una falsificazione del documento; in particolare la polizza era stata effettivamente stipulata, ma solo il giorno successivo al controllo, svelando una condotta indicativa di un intento fraudolento teso ad eludere le responsabilità connesse alla circolazione di un veicolo non assicurato.

Dalla ricostruzione dei fatti sono emersi elementi per cui il sospetto responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Livorno per uso di atto falso.

