Pro Livorno Sorgenti: conferme, partenze e obiettivi di mercato

13 Luglio 2021

Pro Livorno Sorgenti: conferme, partenze e obiettivi di mercato

Livorno, 13/07/21.

Tra conferme e partenze, si muove il mercato estivo della Pro Livorno Sorgenti in vista della stagione 2021-22

La stagione vedrà i biancoverdi di nuovo ai nastri di partenza del campionato di serie D, pronto a scattare da domenica 19 settembre.

Alla guida di mister Matteo Niccolai, confermato per quella che sarà la sua ottava annata consecutiva sulla panchina della Prima squadra

Il gruppo comincerà la preparazione alla fine del mese di luglio, con base sempre al Magnozzi.

Per le gare interne ufficiali, invece, la Pls giocherà anche nel prossimo torneo allo stadio Armando Picchi.

Ecco la lista dei giocatori confermati, in attesa di risolvere situazioni legate ad altri componenti della rosa

Tra i pali ci sarà ancora il classe 2002 Giorgio Blundo.

Il reparto difensivo potrà ancora contare sulle prestazioni di Luca Petri, Simone Salemmo, Nicola Solimano, Mattia Lucarelli e Alessio

Lotti.

A centrocampo, restano in biancoverde Matteo Filippi, Claudio Costanzo e Francesco Turini

In attacco, infine, conferma ufficiale per il giovane Marco Matteoli.

A lasciare la Pro Livorno Sorgenti, invece, sono:

il portiere classe 2002 Enrico Vozza, i difensori Giulio Del Corona, Alessio Bartorelli e Davide Falleni (rientro al Livorno Calcio per fine prestito), i centrocampisti Andrea Brizzi, Giorgio Brini (fine prestito) e Filippo Bulli, nonché gli attaccanti Alessandro Casalini, Leonardo Mancini e Alessio Mascagni.

Queste le parole del dirigente biancoverde Piero Ceccarini, responsabile dei rapporti con la stampa e membro del consiglio direttivo:

«Salutiamo e auguriamo il meglio per il futuro a coloro che ci hanno lasciato, ringraziandoli vivamente per aver dato sempre il massimo ed essersi dimostrati persone importanti, oltre che bravi giocatori.

Speriamo un giorno di incontrarci di nuovo.

Esprimiamo, quindi, soddisfazione per le conferme finora effettuate,

mentre la società lavora per risolvere a breve alcune situazioni in

sospeso e si muove per cercare profili validi in ogni reparto.

Il nostro obiettivo è quello di alzare il livello e la qualità della rosa per

consolidare la nostra presenza in serie D».

