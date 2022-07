Home

Pro Livorno Sorgenti: Elia Chianese vestirà di bianco verde nella stagione 22-23

21 Luglio 2022

Pro Livorno Sorgenti: Elia Chianese vestirà di bianco verde nella stagione 22-23

Un centrocampista di razza e un giovanissimo attaccante di belle speranze. Il roster della Pro Livorno Sorgenti aggiunge altri due preziosi tasselli in vista dello start della stagione 2022/23. Il primo nome è quello di Elia Chianese, che arriva a titolo definitivo alla corte di mister Franco Ciricosta. Centrocampista classe 1984, ha vissuto l’ultima annata con la maglia dello Zenith Prato, disputando il girone A d’Eccellenza. Ma nel suo passato ci sono oltre cento presenze nei professionisti, con le maglie di Monza, Lecco, Spezia, Lucchese e Pizzighettone, oltre alla lunga militanza in serie D. Trequartista che abbina qualità e visione di gioco, porta la sua cospicua dose di esperienza nel gruppo biancoverde, che da oggi accoglie ufficialmente anche Luca Guerriero. Attaccante classe 2004, viene dalla strepitosa annata con gli Juniores nazionali biancoverdi, laureatisi campioni d’Italia. Suo il gol partita nella finale vinta per 1-0 contro il Bitonto lo scorso 18 giugno. Adesso Luca sale “tra i grandi”, pronto a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera. A lui e a Elia la società dà il benvenuto e augura il meglio per la nuova stagione.

