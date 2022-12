Home

12 Dicembre 2022

Livorno, 12 dicembre 2022 – Pro Livorno Sorgenti: Giacomo Rossi torna a vestire la maglia biancoverde

La Pro Livorno Sorgenti ufficializza il suo ritorno, dopo la breve ma intensa parentesi vissuta dall’attaccante classe 1989 in serie D con l’US Livorno.

Domani Rossi effettuerà il suo primo allenamento agli ordini di mister Franco Ciricosta, che gli dà il bentornato assieme a tutta la squadra e alla società biancoverde, felice di poter riabbracciare il suo capitano di mille battaglie.

«La Pro Livorno Sorgenti è casa mia, c’è un sentimento forte che mi lega a questo ambiente e a questa società, quindi sono felice di essere di nuovo qua.

Sto bene fisicamente e punto a mettermi a disposizione del mister e della squadra già per la partita di domenica in casa contro il Pontebuggianese».

Queste le prime parole di Giacomo Rossi dopo l’ufficializzazione del suo arrivo in biancoverde.

Questo innesto si aggiunge ad altri tre inserimenti effettuati in precedenza dalla società, ovvero:

il portiere classe 1994 Alberto Serafini (dal Cenaia), l’esterno classe 2004 Gianluigi Galeone (dall’Us Livorno) e il difensore classe 1999 Valerio Ghelardoni (dal Meridien). In uscita, invece, queste le operazioni effettuate: Yuri Amico (passato al Camaiore), Elia Chianese e Dario Milianti (al Meridien), Cesare Pulina (al Fratres Perignano), Diego Fraschi (al Cenaia), Filippo Rossi (alla Cuoiopelli), Giulio Rossi (al Castiglioncello), Gabriele Falchini (passato al San Miniato Basso), Filippo Moscati (svincolato).

«Abbiamo ridotto l’organico – afferma il ds della prima squadra Antonio Meazzini – a un numero congruo per affrontare la seconda parte della stagione. Quel che conta, per noi, è avere un gruppo unito, che rema tutto dalla stessa parte. Siamo in una buona posizione di classifica, ma sappiamo che dobbiamo andare avanti partita per partita, cercando di migliorare alcuni aspetti per tenere il passo di un campionato molto livellato. Salutiamo e auguriamo il meglio a chi ha lasciato la Pro Livorno Sorgenti, così come ringraziamo chi è rimasto e coloro che si sono aggiunti alla nostra rosa per il contributo prezioso che daranno fino al termine della stagione».

