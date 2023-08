Home

Sport

Calcio

Pro Livorno Sorgenti: il raduno della prima squadra e le parole di mister Caponi

Calcio

8 Agosto 2023

Pro Livorno Sorgenti: il raduno della prima squadra e le parole di mister Caponi

Lunedì 7 agosto è cominciata al Magnozzi la preparazione in vista della stagione 2023/24, che vedrà i biancoverdi di nuovo protagonisti in Eccellenza.

Ecco rosa, staff e tabella di marcia verso i primi impegni ufficiali

Livorno, 08 agosto 2023

È cominciata la preparazione della Prima squadra biancoverde in vista della stagione 2023/24. Lunedì 7 agosto il gruppo allenato da Manuel Caponi si è radunato al Magnozzi per cominciare le sedute e dare il via a un programma intenso di lavoro fino ai primi impegni ufficiali, che da inizio settembre chiameranno in causa la Pro Livorno Sorgenti prima in Coppa Italia e poi nel campionato di Eccellenza.

Staff tecnico e organico in buona parte rinnovati rispetto all’annata precedente, conclusa con la conquista della salvezza anticipata nel girone A d’Eccellenza.

Da lì si riparte con l’obiettivo di provare a fare meglio. A dirlo è lo stesso Caponi, nuovo allenatore dei biancoverdi alla sua prima panchina in Eccellenza:

«Non posso dire ora qual è il nostro obiettivo in campionato, ma ho seguito la Pro Livorno Sorgenti anche nella passata stagione e so che viene da una salvezza conquistata meritatamente.

Sono andati via giocatori che hanno fatto cose incredibili qui, arrivando fino alla serie D.

Siamo di fronte a una sorta di anno zero? Potrebbe essere: sicuramente cercheremo di fare meglio rispetto alla passata stagione, ma non dobbiamo creare aspettative adesso.

Io voglio affrontare ogni partita con l’obiettivo di vincerla, voglio una squadra capace di porsi sempre nuovi obiettivi e desiderosa di alzare continuamente l’asticella.

L’Eccellenza è una categoria interessante e noi cominciamo ad allenarci con entusiasmo, concentrazione e consapevolezza.

Conosco bene alcuni giocatori, meno altri, ma partiamo tutti dallo stesso livello e fin dai primi giorni voglio trasmettere la mia idea di calcio, che si traduce in una squadra che lotta, corre e conquista il campo, con grandi attributi mentali e voglia di migliorarsi ogni giorno».

Dopo una prima parte alla casa madre del Magnozzi, la Prima squadra si sposterà al Centro Coni di Tirrenia per proseguire la preparazione, mentre il programma dei test amichevoli è già definito:

la prima sarà il 17 agosto (ore 18 al Magnozzi) contro il Mobilieri Ponsacco, formazione che milita in serie D; il 23 agosto, quindi, test con il Livorno 9 (fresco di ripescaggio in Prima Categoria) nella prima gara del torneo organizzato dalla Pro Livorno Sorgenti al Magnozzi; il 24 agosto, invece, prima uscita esterna con l’amichevole al cospetto della Lucchese, in programma allo stadio Porta Elisa; infine, il 30 agosto alle 18 seconda gara al Magnozzi nell’ambito del torneo pre-campionato organizzato dal sodalizio biancoverde.

Ecco la rosa della Prima squadra al momento del raduno.

PORTIERI:

Alberto Serafini, Andrea Strambi (05).

DIFENSORI:

Giorgio Cavalli, Nicola Solimano, Daniele Signorini, Alberto Lischi, Davide Falleni; Giulio Palminteri (04), Luigi Galeone (04).

CENTROCAMPITSTI:

Matteo Marcon, Alessio Montecalvo, Leonardo Santagata; Alessio Montagnani (04), Francesco Putrignano (05), Simone Michelotti, Denis Pasquini (03).

ATTACCANTI:

Davide Lucchesi (03), Davide Cutroneo, Luca Guerriero (04), Marco Matteoli, Diego Maffei (05), Alessio Lotti (03).

AGGREGATI:

Mattia Falleni (difensore, classe 1995), Francesco Turini (centrocampista, classe 2002); dalla Juniores, Mattia Marchetti (2004, portiere); Gabriele Calloni (2006, portiere), Leonardo Lischi, (2004, centrocampista), Alessandro Gianfranchi (2003, attaccante).

STAFF tecnico e dirigenziale:

Manuel Caponi (allenatore), Francesco Donzella (vice allenatore), Simone Bernardi (match analyst), Andrea Moretti (team manager); Riccardo Melilli (preparatore portieri), Cristiano Corti (preparatore atletico), Dario Serpan (addetto stampa); Matteo Caldari (social media manager), Anna Tondini (segreteria), Antonio Meazzini (direttore sportivo Prima squadra); Davide Cavalli (direttore generale Prima squadra).