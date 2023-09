Home

Sport

Calcio

Pro Livorno Sorgenti, Mattia Lucarelli torna ad indossare la maglia bianco verde

Calcio

29 Settembre 2023

Pro Livorno Sorgenti, Mattia Lucarelli torna ad indossare la maglia bianco verde

Livorno, 29 settembre 2023 – Pro Livorno Sorgenti, Mattia Lucarelli torna ad indossare la maglia bianco verde

La Pro Livorno Sorgenti ha raggiunto l’accordo per il tesseramento di Mattia Lucarelli.

L’esterno sinistro classe 1999 torna così a indossare la casacca biancoverde, che già aveva vestito in serie D nella stagione 2020/21, contribuendo all’ottimo piazzamento conquistato dalla Pls nella sua prima storica annata nella massima serie dei Dilettanti.

Dopo aver chiuso la sua parentesi con l’amaranto dell’Us Livorno 1915, Mattia Lucarelli si lancia nella sua prima esperienza in Eccellenza.

I suoi trascorsi, infatti, parlano di annate vissute in serie C con il Pro Sesto e in D con Lucchese, Sancataldese, Gavorrano e Viareggio.

Il laterale mancino si è già unito alla Prima squadra biancoverde ed è a disposizione di mister Federico Bandinelli per la gara di domenica 1° ottobre al Magnozzi contro il Pontebuggianese, nel quadro della quarta giornata di andata in Eccellenza girone A.

La società dà il bentornato a Mattia Lucarelli e gli augura il meglio per questa stagione sportiva.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin