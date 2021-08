Home

Sport

Calcio

Pro Livorno Sorgenti, parte la campagna abbonamenti stagione 2021/22

Calcio

31 Agosto 2021

Pro Livorno Sorgenti, parte la campagna abbonamenti stagione 2021/22

“D nuovo insieme!”: parte la campagna abbonamenti della Pro Livorno Sorgenti per la stagione 2021/22

Per il secondo anno consecutivo i biancoverdi sono ai nastri di partenza del campionato di serie D, che inizierà domenica 19 settembre 2021

Livorno 31 agosto 2021

Un’altra avventura da vivere insieme. Un’altra stagione alle porte, con la voglia di crescere e continuare a scrivere pagine importanti nella storia di un sodalizio che compie quest’anno 102 anni.

Un traguardo a cui la Pro Livorno 1919 Sorgenti arriva forte di un passato glorioso da onorare, mentre guarda al futuro con l’ambizione e i valori che da sempre contraddistinguono il progetto sportivo del club biancoverde.

Il presente consegna una certezza: nella stagione 2021/22 la Pro Livorno Sorgenti, militando in serie D, sarà la prima società a rappresentare Livorno nel panorama calcistico nazionale.

Motivo di orgoglio e responsabilità, con il dovuto rispetto, la vicinanza e la passione per la storia del calcio a Livorno e le sue vicende. In vista dell’inizio del campionato nazionale di serie D, fissato per il 19 settembre 2021, e in attesa di conoscere la composizione dei gironi, la società lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2021/22, sotto lo slogan:

“D nuovo insieme!”.

Insieme con gli sportivi livornesi, con i protagonisti dentro e fuori dal campo, con il pubblico che si spera possa tornare regolarmente sugli spalti per tutta la stagione, e insieme con tutta la grande famiglia biancoverde.

La Prima squadra, allenata per l’ottava annata consecutiva da Matteo Niccolai, giocherà tutte le sue gare interne allo stadio Armando Picchi di Livorno.

Teatro prestigioso in cui, nella scorsa stagione i biancoverdi hanno costruito il settimo posto finale nel girone D di serie D.

Un traguardo importante al debutto nella massima serie dei Dilettanti, ma quest’anno l’obiettivo è di consolidarsi e alzare ancora l’asticella.

Per questo c’è bisogno del supporto del pubblico e della vicinanza di tutta la città. Il prezzo fissato per l’abbonamento alle gare interne dei biancoverdi è pari a 150 euro e vale per il settore Tribuna centrale coperta dell’Armando Picchi.

L’ingresso sarà gratuito per gli under 16. In base alle attuali misure anti-contagio legate all’emergenza Covid-19, sarà necessario il Green Pass per accedere all’impianto. Questi i punti dove è possibile prenotare l’abbonamento: campo sportivo Magnozzi (via V. E. Orlando); Cartolibreria Le Sorgenti (via delle Sorgenti 144). Per tutte le info rivolgersi a: www.prolivorno1919sorgenti.it; info@prolivorno1919sorgenti.it; 3384006807.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin