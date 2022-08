Home

Pro Livorno Sorgenti, prima squadra in ritiro al centro Coni di Tirrenia

Calcio

3 Agosto 2022

Sono 20 i convocati agli ordini di mister Franco Ciricosta, più 12 aggregati. Prima amichevole fissata per l’11 agosto con la Lucchese. Intanto, la società invia una richiesta formale al Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti

Livorno, 03 agosto 2022

Si torna a calpestare l’erba. La Prima squadra della Pro Livorno 1919 Sorgenti lo fa in un contesto invidiabile come quello del Centro CONI di Tirrenia, dove lunedì 1° agosto 2022 i biancoverdi hanno dato il via alla stagione 2022/23 con la partenza del ritiro nella struttura in cui si alleneranno per tutto il corso dell’annata.

Oltre 30 i giocatori all’opera, di cui 20 membri della rosa più 12 aggregati, sui quali la dirigenza deciderà dopo il ritiro.

Tutti agli ordini di mister Franco Ciricosta, tecnico livornese che torna sulla panchina che lo aveva già visto protagonista nel 2013 in Eccellenza, categoria che Ciricosta ritrova dopo aver condotto la Volterrana alla vittoria prima dei playoff e poi dello spareggio intergirone in Prima Categoria.

L’allenatore biancoverde dichiara:

«Per me è un ritorno a casa, peraltro in un contesto ideale come quello del Centro CONI. C’è grande entusiasmo e voglia di riscattare l’annata precedente.

La società ha fatto un mercato importante, con ritorni di valore e conferme preziose, oltre ai nuovi innesti e all’inserimento di giovani che andranno valorizzati.

Ci aspetta un’annata che dovrà vederci protagonisti.

Durante la preparazione faremo una serie di test amichevoli con squadre importanti, poi verrà il tempo della Coppa Italia e del campionato.

Siamo in attesa di conoscere la composizione dei gironi, ma in noi prevale la voglia di lavorare e faticare per farci trovare pronti ai primi impegni ufficiali».

Prima amichevole in agenda è quella che vedrà la Pls affrontare la Lucchese il giorno 11 agosto, poi ne seguiranno altre, finché il 4 settembre ci sarà il debutto in Coppa Italia d’Eccellenza e l’11 settembre il via al campionato.

Nel giorno del raduno interviene anche il nuovo Direttore generale biancoverde Davide Cavalli:

«Il mio compito sarà quello di continuare a fare leva sul dna della Pro Livorno Sorgenti valorizzando i giovani.

Ne abbiamo tanti in rosa quest’anno, accanto a giocatori più esperti, tutti guidati da uno staff tecnico di assoluto valore e beneficiati dalla possibilità di lavorare in uno dei centri più importanti d’Italia come il CONI di Tirrenia».

Il giorno del raduno coincide anche con un passo importante fatto dalla società, che ha inviato al Comitato regionale LND una richiesta formale:

«Si tratta – spiega Cavalli – di un atto condiviso sia con la società nelle persone di Filippo Tagliagambe e del presidente Pietro Caruso, che con gli altri sodalizi che militano in Eccellenza toscana.

In considerazione del rapporto di collaborazione instaurato dalla Pro Livorno 1919 Sorgenti con l’U.S. Livorno 1915, secondo il quale la nostra società metterà a disposizione dell’U.S. Livorno 1915 i propri tesserati del settore giovanile e della Scuola Calcio, abbiamo chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti di non essere inseriti nello stesso girone del Livorno, per motivi di carattere ambientale e per rispetto delle altre società che parteciperanno al campionato di Eccellenza».

Ecco la rosa attuale dei giocatori della Prima squadra:

Leonardo Angiolini, Andrea Brizzi, Alessandro Casalini, Elia Chianese, Gabriele Falchini, Mattia Falleni, Matteo Filippi, Diego Fraschi, Vittorio Liguori, Davide Lucchesi, Filippo Moscati, Dario Milianti, Luca Petri, Filippo Rossi, Giulio Rossi, Leonardo Santagata, Daniele Signorini, Nicola Solimano, Luca Tirabasso, Francesco Turini.

Questi, invece, gli aggregati:

Luca Guerriero, Gianluca Galeone, Gianluca Matteoli, Jonathan Pacifico, Giulio Palminteri, Tommaso Pappalardo, Ion Postica, Giovanni Razzauti, Leonardo Sottoscritti, Eugenio Tarloni, Cesare Pulina, Alberto Daugenti.

Lo staff tecnico:

Franco Ciricosta (allenatore), David Canessa (vice allenatore), Alessandro Bacci (preparatore atletico), Riccardo Melilli (preparatore portieri), Francesco Genovesi (medico sociale), Alessandro Gallinari (massaggiatore), Francesco Donzella (match analyst), Alberto Meazzini (direttore sportivo), Gianni Palumbo (team manager), Valerio Cendron (dirigente addetto arbitri), Vito Bello (autista/magazziniere).

