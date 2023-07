Home

Pro Livorno Sorgenti, Simone Michelotti nuovo giocatore della prima squadra

23 Luglio 2023

Livorno 22 luglio 2023

Il centrocampo della Pro Livorno Sorgenti targata 2023/24 si arricchisce di un nuovo interprete.

Si tratta di Simone Michelotti, centrocampista classe 1996 che vanta ben oltre 100 presenze in serie D e ha vissuto l’ultima stagione in Emilia-Romagna con la casacca del Nibbiano & Valtidone in Eccellenza.

La società rafforza l’organico, in particolare la linea mediana, dimostrando l’intenzione di candidarsi per un campionato importante nel prossimo girone A d’Eccellenza. Nato a Pescia e cresciuto nel settore giovanile della Lucchese, Michelotti ha vestito in serie D le maglie di Jolly Montemurlo, Valdinievole Montecatini, GhiviBorgo e Sangimignano, mentre in Eccellenza vanta trascorsi con Massese, Tau, Zenith Audax, Rapallo e Nibbiano & Valtidone.

Metterà quindi a disposizione la sua esperienza al servizio dei più giovani, nonché di mister Manuel Caponi, che darà il via alla preparazione lunedì 7 agosto con ritrovo al Magnozzi, dove la Prima squadra biancoverde effettuerà la prima parte delle sedute, prima di spostarsi al Centro Conti di Tirrenia.

Già fissata, inoltre, la data di un’amichevole di prestigio: giovedì 24 agosto i biancoverdi effettueranno un test con la Lucchese allo stadio Porta Elisa.

