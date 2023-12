Home

Pro Livorno Sorgenti, un arrivo e due partenze a centrocampo

16 Dicembre 2023

Livorno 16 dicembre 2023 – Pro Livorno Sorgenti, un arrivo e due partenze a centrocampo

Dopo l’innesto dell’attaccante Dario Fornaciari, la Pro Livorno Sorgenti perfeziona altri movimenti di mercato in questa sessione invernale.

La seconda operazione in entrata riguarda l’arrivo dal Cenaia di Nico Quilici, centrocampista livornese classe 1996 che scende dalla serie D per ritrovare la categoria in cui ha militato per più stagioni.

Nell’annata 2018/19, peraltro, vestì proprio la maglia della Pro Livorno Sorgenti, pertanto per Quilici si tratta di un ritorno in biancoverde. Già aggregatosi al gruppo di mister Federico Bandinelli, è a disposizione per la gara interna che vedrà la Pro Livorno Sorgenti affrontare il River Pieve domenica 17 dicembre al Magnozzi, nel quadro della quindicesima giornata in Eccellenza girone A.

Sulla linea mediana, la società ha invece liberato due centrocampisti arrivate in estate: si tratta di Simone Michelotti e Matteo Marcon.

A entrambi va il ringraziamento per il contributo dato in maglia biancoverde, nonché i migliori auguri per il loro proseguimento di carriera. Contestualmente, la società dà il suo bentornato a Nico Quilici.

